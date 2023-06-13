За пляжами Челябинска горожане смогут следить круглые сутки. Скрин

13 июня 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

За пляжами Челябинска любой желающий может наблюдать круглосуточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На муниципальных пляжах Челябинска включили камеры, через которые идет круглосуточная трансляция в интернете. О том, что следить за пляжами в режиме реального времени могут все желающие, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города. «Челябинцы могут круглосуточно наблюдать за событиями на пляжах города. Трансляция идет в режиме реального времени», — уточнили в ЕДДС. Видео можно найти на официальном сайте диспетчерской службы. В меню следует выбрать вкладку «Об учреждении». После — «Пляжи города Челябинска». В меню следует выбрать вкладку «Об учреждении» Скрин: сайт ЕДДС Внизу списка будет вкладка «Пляжи города Челябинска» Скрин: сайт ЕДДС

На муниципальных пляжах Челябинска включили камеры, через которые идет круглосуточная трансляция в интернете. О том, что следить за пляжами в режиме реального времени могут все желающие, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города. «Челябинцы могут круглосуточно наблюдать за событиями на пляжах города. Трансляция идет в режиме реального времени», — уточнили в ЕДДС. Видео можно найти на официальном сайте диспетчерской службы. В меню следует выбрать вкладку «Об учреждении». После — «Пляжи города Челябинска».