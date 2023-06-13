За пляжами Челябинска горожане смогут следить круглые сутки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, зонтик, пляж, отдых
За пляжами Челябинска любой желающий может наблюдать круглосуточно Фото:

На муниципальных пляжах Челябинска включили камеры, через которые идет круглосуточная трансляция в интернете. О том, что следить за пляжами в режиме реального времени могут все желающие, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

«Челябинцы могут круглосуточно наблюдать за событиями на пляжах города. Трансляция идет в режиме реального времени», — уточнили в ЕДДС.

Видео можно найти на официальном сайте диспетчерской службы. В меню следует выбрать вкладку «Об учреждении». После — «Пляжи города Челябинска».

В меню следует выбрать вкладку «Об учреждении»
В меню следует выбрать вкладку «Об учреждении»
Внизу списка будет вкладка «Пляжи города Челябинска»
Внизу списка будет вкладка «Пляжи города Челябинска»

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На муниципальных пляжах Челябинска включили камеры, через которые идет круглосуточная трансляция в интернете. О том, что следить за пляжами в режиме реального времени могут все желающие, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города. «Челябинцы могут круглосуточно наблюдать за событиями на пляжах города. Трансляция идет в режиме реального времени», — уточнили в ЕДДС. Видео можно найти на официальном сайте диспетчерской службы. В меню следует выбрать вкладку «Об учреждении». После — «Пляжи города Челябинска».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...