За пляжами Челябинска любой желающий может наблюдать круглосуточно
На муниципальных пляжах Челябинска включили камеры, через которые идет круглосуточная трансляция в интернете. О том, что следить за пляжами в режиме реального времени могут все желающие, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.
«Челябинцы могут круглосуточно наблюдать за событиями на пляжах города. Трансляция идет в режиме реального времени», — уточнили в ЕДДС.
Видео можно найти на официальном сайте диспетчерской службы. В меню следует выбрать вкладку «Об учреждении». После — «Пляжи города Челябинска».
В меню следует выбрать вкладку «Об учреждении»
Внизу списка будет вкладка «Пляжи города Челябинска»
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