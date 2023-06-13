Хакеров заподозрили в создании фейка об Уральской республике

14 июня 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Информация о желании жителей Челябинска выйти из состава России является фейком. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что челябинские патриоты якобы хотят создать независимую Уральскую республику, является недостоверной. Такое сообщение могли разместить хакеры, взломавшие сайт Podhod24. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В соцсетях распространяются скрины с сайта уже недействующего информационного агентства Podhod24. Там якобы сообщалось, что челябинцы хотят стать независимыми от Москвы. «В „День России“ челябинские патриоты разместили на местном информационном ресурсе призыв к населению создать Уральскую независимую республику», — говорится в одном из проукраинских Telegram-каналов. По данным Telegram-канала «Война с фейками» (692 тысячи подписчиков), ресурс Podhod24 мог быть взломан украинскими хакерами. Сейчас на сайте этого сообщения нет. Последние новости там датируются 2017 годом. Как удалось выяснить URA.RU, учредителем ООО «Подход24» (юрлицо информагентства) являлся Данил Девятов. По информации базы данных «Эксчек Про», компания была ликвидирована еще 5 июня 2019 года. В правительстве Челябинской области получить комментарий по данной теме не удалось. Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что информация о воздушной тревоге и ракетном удар в Челябинске также является фейком. На самом деле местные радиостанции атаковали хакеры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что челябинские патриоты якобы хотят создать независимую Уральскую республику, является недостоверной. Такое сообщение могли разместить хакеры, взломавшие сайт Podhod24. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В соцсетях распространяются скрины с сайта уже недействующего информационного агентства Podhod24. Там якобы сообщалось, что челябинцы хотят стать независимыми от Москвы. «В „День России“ челябинские патриоты разместили на местном информационном ресурсе призыв к населению создать Уральскую независимую республику», — говорится в одном из проукраинских Telegram-каналов. По данным Telegram-канала «Война с фейками» (692 тысячи подписчиков), ресурс Podhod24 мог быть взломан украинскими хакерами. Сейчас на сайте этого сообщения нет. Последние новости там датируются 2017 годом. Как удалось выяснить URA.RU, учредителем ООО «Подход24» (юрлицо информагентства) являлся Данил Девятов. По информации базы данных «Эксчек Про», компания была ликвидирована еще 5 июня 2019 года. В правительстве Челябинской области получить комментарий по данной теме не удалось. Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что информация о воздушной тревоге и ракетном удар в Челябинске также является фейком. На самом деле местные радиостанции атаковали хакеры.