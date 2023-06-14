Нижний Тагил стал частью федерального спортивного проекта

В Нижний Тагил доставили инвентарь для занятий самбо

15 июня 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Нижнетагильским школам привезли оборудование для занятий самбо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Три школы Нижнего Тагила получили инвентарь для занятий самбо. Оборудование мэру Владиславу Пинаеву в рамках федерального проекта «Zа самбо» доставил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. Об этом рассказал сам парламентарий. «У нас сегодня хорошее событие. Приехало оборудование, которое мы обещали [доставить] для открытия секций самбо в наших школах. Это спортивная школа №2 в Дзержинском районе, Православная гимназия №11 и новая школа №100 на Гальянке. Мы брали на себя эти обязательства перед жителями, детьми, будущими спортсменами и сегодня мы готовы отчитаться, что у нас все получилось», — рассказал Свалов в своем telegram-канале. В ответном слове мэр Пинаев подчеркнул, что ему «всегда приятно общаться с людьми, которые держат свое слово». «Самбо — лучший вид спорта, наш традиционный вид спорта. Поэтому будем его развивать, популяризировать и будем лучшими», — поделился Пинаев, поблагодарив Свалова. Федеральный проект «Za самбо» запущен «Единой Россией» совместно с Всероссийской федерацией самбо в июле 2022 года. В рамках инициативы самооборону без оружия планируют развивать и делать популярнее как «важную составляющую российской культуры». Проект продлится до 2026 года. В Свердловской области соревнования по самбо проводятся в школах, вузах и техникумах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три школы Нижнего Тагила получили инвентарь для занятий самбо. Оборудование мэру Владиславу Пинаеву в рамках федерального проекта «Zа самбо» доставил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. Об этом рассказал сам парламентарий. «У нас сегодня хорошее событие. Приехало оборудование, которое мы обещали [доставить] для открытия секций самбо в наших школах. Это спортивная школа №2 в Дзержинском районе, Православная гимназия №11 и новая школа №100 на Гальянке. Мы брали на себя эти обязательства перед жителями, детьми, будущими спортсменами и сегодня мы готовы отчитаться, что у нас все получилось», — рассказал Свалов в своем telegram-канале. В ответном слове мэр Пинаев подчеркнул, что ему «всегда приятно общаться с людьми, которые держат свое слово». «Самбо — лучший вид спорта, наш традиционный вид спорта. Поэтому будем его развивать, популяризировать и будем лучшими», — поделился Пинаев, поблагодарив Свалова. Федеральный проект «Za самбо» запущен «Единой Россией» совместно с Всероссийской федерацией самбо в июле 2022 года. В рамках инициативы самооборону без оружия планируют развивать и делать популярнее как «важную составляющую российской культуры». Проект продлится до 2026 года. В Свердловской области соревнования по самбо проводятся в школах, вузах и техникумах.