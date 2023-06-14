Похороны убитого депутата Думы ХМАО пройдут в Москве

Похороны убитого в Новой Москве депутата Думы ХМАО Александра Колодича пройдут в столице. Об этом URA.RU сообщил друг покойного, депутат Нефтеюганска Алексей Родионов.
«Хоронить будут в Москве на Востряковском кладбище. Отпевание назначено на 11 часов утра 16 июня», — сообщи Родионов.
Кто из Югры приедет проститься с депутатом Родионов не в курсе. «Я не занимаюсь организацией, поэтому не знаю, кто приедет. Лично я буду на похоронах», — добавил Родионов.
В окружной Думе журналисту URA.RU подтвердили поездку представителей Югры на похороны в Колодичу. Проводить коллегу в последний путь приедет делегация депутатов во главе со спикером Думы Борисом Хохряковым.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Югры Колодич был убит у себя в загородном доме в Новой Москве. В убийстве подозревается работник, следивший за домом.
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