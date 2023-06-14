14 июня 2023

Похороны убитого депутата Думы ХМАО пройдут в Москве

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Прощание с Максимом Фоминым (Владленом Татарским). Москва, вынос тела, прощание, гроб, похороны, татарский владлен, фомин максим
Похоронят Колодича на Востряковском кладбище Фото:

Похороны убитого в Новой Москве депутата Думы ХМАО Александра Колодича пройдут в столице. Об этом URA.RU сообщил друг покойного, депутат Нефтеюганска Алексей Родионов.

«Хоронить будут в Москве на Востряковском кладбище. Отпевание назначено на 11 часов утра 16 июня», — сообщи Родионов.

Кто из Югры приедет проститься с депутатом Родионов не в курсе. «Я не занимаюсь организацией, поэтому не знаю, кто приедет. Лично я буду на похоронах», — добавил Родионов.

В окружной Думе журналисту URA.RU подтвердили поездку представителей Югры на похороны в Колодичу. Проводить коллегу в последний путь приедет делегация депутатов во главе со спикером Думы Борисом Хохряковым.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Югры Колодич был убит у себя в загородном доме в Новой Москве. В убийстве подозревается работник, следивший за домом.

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Похороны убитого в Новой Москве депутата Думы ХМАО Александра Колодича пройдут в столице. Об этом URA.RU сообщил друг покойного, депутат Нефтеюганска Алексей Родионов. «Хоронить будут в Москве на Востряковском кладбище. Отпевание назначено на 11 часов утра 16 июня», — сообщи Родионов. Кто из Югры приедет проститься с депутатом Родионов не в курсе. «Я не занимаюсь организацией, поэтому не знаю, кто приедет. Лично я буду на похоронах», — добавил Родионов. В окружной Думе журналисту URA.RU подтвердили поездку представителей Югры на похороны в Колодичу. Проводить коллегу в последний путь приедет делегация депутатов во главе со спикером Думы Борисом Хохряковым. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Югры Колодич был убит у себя в загородном доме в Новой Москве. В убийстве подозревается работник, следивший за домом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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