В Екатеринбурге полиция выстрелами остановила пьяного бесправника

Нарушитель не остановился на требование правоохранительных органов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники госавтоинспекции Екатеринбурга применили табельное оружие для задержания пьяного бесправника. Мужчина пытался уйти от погони на чужом автомобиле, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ранним утром в переулке Базовом инспекторы патрульного полка дорожно-патрульной службы заметили автомобиль Kia Cerato без государственных номерных знаков. Сигнал полицейских остановиться водитель проигнорировал и увеличил скорость, пытаясь скрыться. Выбрав безопасный участок, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колесам», — сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в ходе преследования водитель на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке через громкоговоритель не реагировал. Экипаж принял решение применить табельное оружие. Автомобиль нарушителя был остановлен, водителя задержали.

«Им оказался 37-летний житель Екатеринбурга без водительского удостоверения, ранее судимый за побои, кражу и дачу ложных показаний. Он не имел при себе документов и был с явными признаками опьянения», — добавили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД добавили, что владелец автомобиля к моменту инцидента скончался. Правоохранительные органы выясняют, откуда у мужчины появились ключи от машины. От медосвидетельствования водитель отказался.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 264 УК РФ (За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Также автоинспекторы составили на правонарушителя ряд административных протоколов», — сообщил руководитель пресс-службы МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Ранее в Екатеринбурге из свадебного кортежа открыли стрельбу. В региональном главке полиции отметили, что устанавливают личность правонарушителей.