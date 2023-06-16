В Пермский край придут заморозки

17 июня 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

В Пермский край придут похолодание и заморозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заморозки на почве и в воздухе ожидаются в Пермском крае с 17 по 20 июня. Об этом сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Ночью и утром с 17 по 20 июня местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регион придет масштабное похолодание. В начале следующей недели среднесуточная температура воздуха может быть на 8-10 градусов ниже климатической нормы.

Заморозки на почве и в воздухе ожидаются в Пермском крае с 17 по 20 июня. Об этом сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Ночью и утром с 17 по 20 июня местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регион придет масштабное похолодание. В начале следующей недели среднесуточная температура воздуха может быть на 8-10 градусов ниже климатической нормы.