В Пермский край придут заморозки

Заморозки на почве и в воздухе ожидаются в Пермском крае с 17 по 20 июня. Об этом сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Ночью и утром с 17 по 20 июня местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в регион придет масштабное похолодание. В начале следующей недели среднесуточная температура воздуха может быть на 8-10 градусов ниже климатической нормы.
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