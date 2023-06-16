16 июня 2023

В Пермский край придут заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, погода, заморозки, иней, ветка дерева, холод
В Пермский край придут похолодание и заморозки Фото:

Заморозки на почве и в воздухе ожидаются в Пермском крае с 17 по 20 июня. Об этом сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ночью и утром с 17 по 20 июня местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регион придет масштабное похолодание. В начале следующей недели среднесуточная температура воздуха может быть на 8-10 градусов ниже климатической нормы.

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Заморозки на почве и в воздухе ожидаются в Пермском крае с 17 по 20 июня. Об этом сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Ночью и утром с 17 по 20 июня местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регион придет масштабное похолодание. В начале следующей недели среднесуточная температура воздуха может быть на 8-10 градусов ниже климатической нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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