Пригожин рассказал, сколько осужденных отправились домой после контракта с ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин заявил, что 32 тысячи ранее осужденных вернулись домой после СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тридцать две тысячи ранее осужденных бойцов ЧВК «Вагнер» вернулись домой после участия в СВО. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«На 18 июня 2023 года убыло домой по окончанию контракта 32 000 лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в СВО на территории ЛНР и ДНР в рядах ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении пресс-службы ЧВК «Вагнер». Отмечается, что уже после истечения контракта осужденными было совершено 83 преступления. Это в 80 раз меньше, чем у граждан, которые освободились из тюрьмы за такой же период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер».
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!