Пригожин рассказал, сколько осужденных отправились домой после контракта с ЧВК «Вагнер»

Пригожин: 32 тысячи ранее осужденных освобождены после контракта с ЧВК «Вагнер»

18 июня 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин заявил, что 32 тысячи ранее осужденных вернулись домой после СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тридцать две тысячи ранее осужденных бойцов ЧВК «Вагнер» вернулись домой после участия в СВО. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «На 18 июня 2023 года убыло домой по окончанию контракта 32 000 лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в СВО на территории ЛНР и ДНР в рядах ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении пресс-службы ЧВК «Вагнер». Отмечается, что уже после истечения контракта осужденными было совершено 83 преступления. Это в 80 раз меньше, чем у граждан, которые освободились из тюрьмы за такой же период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер».

Тридцать две тысячи ранее осужденных бойцов ЧВК «Вагнер» вернулись домой после участия в СВО. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «На 18 июня 2023 года убыло домой по окончанию контракта 32 000 лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в СВО на территории ЛНР и ДНР в рядах ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении пресс-службы ЧВК «Вагнер». Отмечается, что уже после истечения контракта осужденными было совершено 83 преступления. Это в 80 раз меньше, чем у граждан, которые освободились из тюрьмы за такой же период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер».