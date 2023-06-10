Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова показала, как в мастерской начали шить балаклавы и футболки для участников спецоперации. Одну балаклаву для ребят депутат сшила сама, рассказала она в соцсети.
«Сломав 2 иглы, запутавшись в заправке 5-ниточной швейной машинке, отдав за настройку машин мастеру 2,5 тысячи рублей, мы все же сшили 3 футболки 56 размера и одну балаклаву. Еще 15 балаклав готовы к финишной сборке», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале. К посту она приложила видео, в котором показала сшитую самостоятельно свою первую балаклаву.
Ранее Ольга Мухометьярова рассказала, что в Челябинской области запустили пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Как отметила депутат, возникла проблема, что футболки китайского производства маловаты высоким и крепким в плечах парням.
Депутат Ольга Мухометьярова сшила свою первую балаклаву
Фото с telegram-канала депутата Ольги Мухометьяровой
За счет хорошей сетки на груди и спине, футболки отлично подходят для широких спин и массивных плеч
Фото с telegram-канала депутата Ольги Мухометьяровой
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова показала, как в мастерской начали шить балаклавы и футболки для участников спецоперации. Одну балаклаву для ребят депутат сшила сама, рассказала она в соцсети. «Сломав 2 иглы, запутавшись в заправке 5-ниточной швейной машинке, отдав за настройку машин мастеру 2,5 тысячи рублей, мы все же сшили 3 футболки 56 размера и одну балаклаву. Еще 15 балаклав готовы к финишной сборке», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале. К посту она приложила видео, в котором показала сшитую самостоятельно свою первую балаклаву. Ранее Ольга Мухометьярова рассказала, что в Челябинской области запустили пошив футболок и балаклав для участников спецоперации. Как отметила депутат, возникла проблема, что футболки китайского производства маловаты высоким и крепким в плечах парням.