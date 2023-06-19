19 июня 2023

Студенты челябинского вуза смогут получить военный билет во время учебы

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный билет. Екатеринбург, военный билет, призыв в армию
Получать военно-учетную специальность студенты ЧелГУ смогут с 2024 года Фото:

Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) смогут получать военный билет в ходе учебы. Как отметили в пресс-службе учебного заведения, возможность открылась после подписания четырехстороннего соглашения.

«Студенты ЧелГУ смогут получить военный билет во время учебы. Более сотни студентов Челябинского государственного университета ежегодно смогут получать военно-учетную специальность», — отметили в вузе.

Соглашение об этом подписали представители ЧелГУ, Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), правительства региона и Минобороны РФ. Учебный центр федерального министерства будет вести для студентов вуза подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса. Обучение начнется в сентябре 2024 года, но заявки на формирование трех взводов начнут собирать с будущего сентября.

В университете сказали, что претендовать на получение военно-учетной специальности смогут абитуриенты и первокурсники 2023 года очной формы обучения. Для студентов сформируют индивидуальные учебные планы. Это позволит успешно совмещать учебу по гражданской и военной специальностям. Прошедшие курс смогут получить отсрочку от службы в армии. В настоящее время учебный центр минобороны ведет подготовку студентов ЮУрГУ.

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Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) смогут получать военный билет в ходе учебы. Как отметили в пресс-службе учебного заведения, возможность открылась после подписания четырехстороннего соглашения. «Студенты ЧелГУ смогут получить военный билет во время учебы. Более сотни студентов Челябинского государственного университета ежегодно смогут получать военно-учетную специальность», — отметили в вузе. Соглашение об этом подписали представители ЧелГУ, Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), правительства региона и Минобороны РФ. Учебный центр федерального министерства будет вести для студентов вуза подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса. Обучение начнется в сентябре 2024 года, но заявки на формирование трех взводов начнут собирать с будущего сентября. В университете сказали, что претендовать на получение военно-учетной специальности смогут абитуриенты и первокурсники 2023 года очной формы обучения. Для студентов сформируют индивидуальные учебные планы. Это позволит успешно совмещать учебу по гражданской и военной специальностям. Прошедшие курс смогут получить отсрочку от службы в армии. В настоящее время учебный центр минобороны ведет подготовку студентов ЮУрГУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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