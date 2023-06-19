Студенты челябинского вуза смогут получить военный билет во время учебы

20 июня 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Получать военно-учетную специальность студенты ЧелГУ смогут с 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) смогут получать военный билет в ходе учебы. Как отметили в пресс-службе учебного заведения, возможность открылась после подписания четырехстороннего соглашения. «Студенты ЧелГУ смогут получить военный билет во время учебы. Более сотни студентов Челябинского государственного университета ежегодно смогут получать военно-учетную специальность», — отметили в вузе. Соглашение об этом подписали представители ЧелГУ, Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), правительства региона и Минобороны РФ. Учебный центр федерального министерства будет вести для студентов вуза подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса. Обучение начнется в сентябре 2024 года, но заявки на формирование трех взводов начнут собирать с будущего сентября. В университете сказали, что претендовать на получение военно-учетной специальности смогут абитуриенты и первокурсники 2023 года очной формы обучения. Для студентов сформируют индивидуальные учебные планы. Это позволит успешно совмещать учебу по гражданской и военной специальностям. Прошедшие курс смогут получить отсрочку от службы в армии. В настоящее время учебный центр минобороны ведет подготовку студентов ЮУрГУ.

Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) смогут получать военный билет в ходе учебы. Как отметили в пресс-службе учебного заведения, возможность открылась после подписания четырехстороннего соглашения. «Студенты ЧелГУ смогут получить военный билет во время учебы. Более сотни студентов Челябинского государственного университета ежегодно смогут получать военно-учетную специальность», — отметили в вузе. Соглашение об этом подписали представители ЧелГУ, Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), правительства региона и Минобороны РФ. Учебный центр федерального министерства будет вести для студентов вуза подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса. Обучение начнется в сентябре 2024 года, но заявки на формирование трех взводов начнут собирать с будущего сентября. В университете сказали, что претендовать на получение военно-учетной специальности смогут абитуриенты и первокурсники 2023 года очной формы обучения. Для студентов сформируют индивидуальные учебные планы. Это позволит успешно совмещать учебу по гражданской и военной специальностям. Прошедшие курс смогут получить отсрочку от службы в армии. В настоящее время учебный центр минобороны ведет подготовку студентов ЮУрГУ.