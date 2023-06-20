20 июня 2023

Путин поручил заняться базой для тушения пожаров в Свердловской области

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Крупные пожары в Свердловской области начались в апреле Фото:
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Пожары в Свердловской области

Глава России Владимир Путин поручил заняться вопросом строительства базы Авиалесоохраны в Свердловской области, где каждый год разгораются лесные пожары. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте президента.

«Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения „Центральная база авиационной охраны лесов ‚Авиалесоохрана‘“», — говорится в сообщении на сайте. Поручение должно быть исполнено до 1 июля. Причина внимания президента к безопасности в регионе — в лесных пожарах, которые фиксировались несколько лет подряд, а в 2023 году начались уже весной.

При этом лесные пожары не становились причиной катастроф и не перекидывались на населенные пункты. Наиболее опасные возгорания начинались внутри поселков. Одной из крупнейших трагедий, которые принесли пожары, стало уничтожение огнем десятков домов в Таежном и Сосьве. В последнем ландшафтные пожары, добрались до 120 построек. ЧП произошло из-за сжигания опилок на местной пилораме. Погорельцам возводят новые дома.

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Глава России Владимир Путин поручил заняться вопросом строительства базы Авиалесоохраны в Свердловской области, где каждый год разгораются лесные пожары. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте президента. «Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения „Центральная база авиационной охраны лесов ‚Авиалесоохрана‘“», — говорится в сообщении на сайте. Поручение должно быть исполнено до 1 июля. Причина внимания президента к безопасности в регионе — в лесных пожарах, которые фиксировались несколько лет подряд, а в 2023 году начались уже весной. При этом лесные пожары не становились причиной катастроф и не перекидывались на населенные пункты. Наиболее опасные возгорания начинались внутри поселков. Одной из крупнейших трагедий, которые принесли пожары, стало уничтожение огнем десятков домов в Таежном и Сосьве. В последнем ландшафтные пожары, добрались до 120 построек. ЧП произошло из-за сжигания опилок на местной пилораме. Погорельцам возводят новые дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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