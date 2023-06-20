Путин поручил заняться базой для тушения пожаров в Свердловской области

21 июня 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Крупные пожары в Свердловской области начались в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Глава России Владимир Путин поручил заняться вопросом строительства базы Авиалесоохраны в Свердловской области, где каждый год разгораются лесные пожары. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте президента. «Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения „Центральная база авиационной охраны лесов ‚Авиалесоохрана‘“», — говорится в сообщении на сайте. Поручение должно быть исполнено до 1 июля. Причина внимания президента к безопасности в регионе — в лесных пожарах, которые фиксировались несколько лет подряд, а в 2023 году начались уже весной. При этом лесные пожары не становились причиной катастроф и не перекидывались на населенные пункты. Наиболее опасные возгорания начинались внутри поселков. Одной из крупнейших трагедий, которые принесли пожары, стало уничтожение огнем десятков домов в Таежном и Сосьве. В последнем ландшафтные пожары, добрались до 120 построек. ЧП произошло из-за сжигания опилок на местной пилораме. Погорельцам возводят новые дома.

Глава России Владимир Путин поручил заняться вопросом строительства базы Авиалесоохраны в Свердловской области, где каждый год разгораются лесные пожары. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте президента. «Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения „Центральная база авиационной охраны лесов ‚Авиалесоохрана‘“», — говорится в сообщении на сайте. Поручение должно быть исполнено до 1 июля. Причина внимания президента к безопасности в регионе — в лесных пожарах, которые фиксировались несколько лет подряд, а в 2023 году начались уже весной. При этом лесные пожары не становились причиной катастроф и не перекидывались на населенные пункты. Наиболее опасные возгорания начинались внутри поселков. Одной из крупнейших трагедий, которые принесли пожары, стало уничтожение огнем десятков домов в Таежном и Сосьве. В последнем ландшафтные пожары, добрались до 120 построек. ЧП произошло из-за сжигания опилок на местной пилораме. Погорельцам возводят новые дома.