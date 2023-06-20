Мультистобалльница из Пермского края рассказала, как готовилась к ЕГЭ

Ученица из пермского села, сдавшая два предмета ЕГЭ на 100 баллов, хочет стать врачом

21 июня 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Сейчас девушка ждет результат экзамена по биологии Фото: Московец Илья © URA.RU Выпускница Косинской школы (Пермский край) Ирина Снигирева сдала ЕГЭ по русскому и химии на 100 баллов. Девушка рассказала, что готовилась к экзаменам с сентября, занималась не только в своей, но и в онлайн школе. «За подготовку к экзаменам я засела в сентябре, занималась не только со школьными педагогами, но и в онлайн школе, постоянно прорешивала варианты, в итоге результат получился прекрасный. Помогал мне наш котик, который приходил и мурлыкал, пока я готовилась, но больше всего помогли упорство и желание показать все, на что я способна», — рассказала выпускница «Комсомольской правде Пермь». Ирина была уверена в хорошем результате экзамена по химии, а вот максимальный балл по русскому ее удивил. Девушка с первого класса училась на отлично, также ходила в музыкальную школу и хорошо рисовала. Мама стобалльницы работает воспитателем в детском саду, а отец ранее преподавал в автошколе, сейчас он на пенсии. Сама выпускница решила стать врачом, хотя среди ее родных никого с такой профессией не было. Для поступления ей необходимо сдать также биологию, балл по которому ей неизвестен. Однако отличница не сомневается в успехе.

Выпускница Косинской школы (Пермский край) Ирина Снигирева сдала ЕГЭ по русскому и химии на 100 баллов. Девушка рассказала, что готовилась к экзаменам с сентября, занималась не только в своей, но и в онлайн школе. «За подготовку к экзаменам я засела в сентябре, занималась не только со школьными педагогами, но и в онлайн школе, постоянно прорешивала варианты, в итоге результат получился прекрасный. Помогал мне наш котик, который приходил и мурлыкал, пока я готовилась, но больше всего помогли упорство и желание показать все, на что я способна», — рассказала выпускница «Комсомольской правде Пермь». Ирина была уверена в хорошем результате экзамена по химии, а вот максимальный балл по русскому ее удивил. Девушка с первого класса училась на отлично, также ходила в музыкальную школу и хорошо рисовала. Мама стобалльницы работает воспитателем в детском саду, а отец ранее преподавал в автошколе, сейчас он на пенсии. Сама выпускница решила стать врачом, хотя среди ее родных никого с такой профессией не было. Для поступления ей необходимо сдать также биологию, балл по которому ей неизвестен. Однако отличница не сомневается в успехе.