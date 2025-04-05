Умер дагестанский кот Хатико, живший на могиле хозяина

Рыжий кот по имени Хатико из Дагестана, известный своей преданностью умершему хозяину, скончался после длительного лечения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили волонтеры.
«Рыжий кот Хатико из Дагестана, которого так назвали из-за того, что он более семи лет прожил на могиле своего хозяина, умер», — сообщил aif.ru. Животное погибло в Санкт-Петербурге.
В феврале кота доставили в культурную столицу России для лечения. После завершения всех необходимых манипуляций животное было передано на временное содержание. Несмотря на временное улучшение, животное вскоре скончалось.
После смерти Хатико, его прах планируется доставить обратно в Дагестан. Животное хотят захоронить на могиле хозяина, рядом с которым он провел многие годы своей жизни.
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