В Подмосковье полыхает ночлежка для мигрантов. Видео

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Пожарные тушат горящий частный хостел
Пожарные тушат горящий частный хостел Фото:

В Дмитрове (Подмосковье) полыхает частный дом-хостел для мигрантов. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

«Частный хостел горит в Дмитрове», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». В telegram-канале Readovka со ссылкой на очевидцев отметили, что в доме проживали мигранты. 

На месте работают бригады пожарных спасателей. Черный дым виден из разных частей города.

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В Дмитрове (Подмосковье) полыхает частный дом-хостел для мигрантов. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на местных жителей. «Частный хостел горит в Дмитрове», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». В telegram-канале Readovka со ссылкой на очевидцев отметили, что в доме проживали мигранты.  На месте работают бригады пожарных спасателей. Черный дым виден из разных частей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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