Пожарные тушат горящий частный хостел
В Дмитрове (Подмосковье) полыхает частный дом-хостел для мигрантов. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.
«Частный хостел горит в Дмитрове», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». В telegram-канале Readovka со ссылкой на очевидцев отметили, что в доме проживали мигранты.
На месте работают бригады пожарных спасателей. Черный дым виден из разных частей города.
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