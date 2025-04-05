В Москве загорелась Российская государственная библиотека

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Сотрудники спасательных служб находятся на месте происшествия
Сотрудники спасательных служб находятся на месте происшествия Фото:

Сотрудники пожарной службы получили сообщения о возгорании здания Российской государственной библиотеки, расположенной в Москве. На крыше здания происходит тление. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Воздвиженка, д. 3/5», — передает управление. По этому адресу расположена Российская государственная библиотека.

Оперативные службы рассказали, что происходит тление обрешетки в пространстве под кровлей библиотеки. В настоящее время проводятся работы по вскрытию кровельного покрытия. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

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Сотрудники пожарной службы получили сообщения о возгорании здания Российской государственной библиотеки, расположенной в Москве. На крыше здания происходит тление. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС. «Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Воздвиженка, д. 3/5», — передает управление. По этому адресу расположена Российская государственная библиотека. Оперативные службы рассказали, что происходит тление обрешетки в пространстве под кровлей библиотеки. В настоящее время проводятся работы по вскрытию кровельного покрытия. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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