В Москве загорелась Российская государственная библиотека

Сотрудники пожарной службы получили сообщения о возгорании здания Российской государственной библиотеки, расположенной в Москве. На крыше здания происходит тление. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Воздвиженка, д. 3/5», — передает управление. По этому адресу расположена Российская государственная библиотека.
Оперативные службы рассказали, что происходит тление обрешетки в пространстве под кровлей библиотеки. В настоящее время проводятся работы по вскрытию кровельного покрытия. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
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