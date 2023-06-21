21 июня 2023
20 июня 2023

Московский генерал МВД обнаружил пропажу снегохода в полиции ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на совещании по туризму в Горно-Алтайске. Горно-Алтайск, генерал, шеврон, полиция
Пропавший снегоход стоил более 100 тысяч рублей Фото:

Московский генерал МВД Игорь Золотов во время проверки полиции ХМАО обнаружил пропажу служебного снегохода. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур округа.

«Техника числилась на балансе ОМВД Ханты-Мансийска, но в наличии ее не оказалось. Югорские полицейские сами в шоке от ситуации. Человек, который отвечал за снегоход, давно уволился. Как могло пропасть транспортное средство, непонятно. Но сейчас поднимаются все документы. Есть вероятность, что снегоход просто списали, но не отразили это на бумаге. Но служебная проверка уже идет», — рассказал инсайдер.

За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что московский генерал МВД Золотов устроил разнос руководству полиции ХМАО после глобальной ревизии. После трех недель аудита в Югре ревизоры нашли недочеты почти в каждом подразделении.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский генерал МВД Игорь Золотов во время проверки полиции ХМАО обнаружил пропажу служебного снегохода. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур округа. «Техника числилась на балансе ОМВД Ханты-Мансийска, но в наличии ее не оказалось. Югорские полицейские сами в шоке от ситуации. Человек, который отвечал за снегоход, давно уволился. Как могло пропасть транспортное средство, непонятно. Но сейчас поднимаются все документы. Есть вероятность, что снегоход просто списали, но не отразили это на бумаге. Но служебная проверка уже идет», — рассказал инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что московский генерал МВД Золотов устроил разнос руководству полиции ХМАО после глобальной ревизии. После трех недель аудита в Югре ревизоры нашли недочеты почти в каждом подразделении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...