Московский генерал МВД обнаружил пропажу снегохода в полиции ХМАО

22 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пропавший снегоход стоил более 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Московский генерал МВД Игорь Золотов во время проверки полиции ХМАО обнаружил пропажу служебного снегохода. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур округа. «Техника числилась на балансе ОМВД Ханты-Мансийска, но в наличии ее не оказалось. Югорские полицейские сами в шоке от ситуации. Человек, который отвечал за снегоход, давно уволился. Как могло пропасть транспортное средство, непонятно. Но сейчас поднимаются все документы. Есть вероятность, что снегоход просто списали, но не отразили это на бумаге. Но служебная проверка уже идет», — рассказал инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что московский генерал МВД Золотов устроил разнос руководству полиции ХМАО после глобальной ревизии. После трех недель аудита в Югре ревизоры нашли недочеты почти в каждом подразделении.

Московский генерал МВД Игорь Золотов во время проверки полиции ХМАО обнаружил пропажу служебного снегохода. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур округа. «Техника числилась на балансе ОМВД Ханты-Мансийска, но в наличии ее не оказалось. Югорские полицейские сами в шоке от ситуации. Человек, который отвечал за снегоход, давно уволился. Как могло пропасть транспортное средство, непонятно. Но сейчас поднимаются все документы. Есть вероятность, что снегоход просто списали, но не отразили это на бумаге. Но служебная проверка уже идет», — рассказал инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что московский генерал МВД Золотов устроил разнос руководству полиции ХМАО после глобальной ревизии. После трех недель аудита в Югре ревизоры нашли недочеты почти в каждом подразделении.