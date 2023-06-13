Московский генерал устроил разнос руководству полиции ХМАО после глобальной ревизии

14 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Проверка длилась три недели Фото: Николай Бастриков © URA.RU Московский генерал-майор полиции Игорь Золотов устроил разнос руководству управления МВД в ХМАО по итогам масштабной проверки. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных структурах округа, после трех недель аудита в Югре ревизоры нашли недочеты почти в каждом подразделении. «Взыскания уже получили заместители руководителя окружной полиции Дамира Сатретдинова. Среди них Сергей Лепа, Михаил Еремин и Сергей Селезнев. Досталось и начальникам городских отделов. Но при этом общая оценка работы УМВД ХМАО признана удовлетворительной. Югорские силовики считают, что отделались малой кровью», — сообщил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В пресс-службу направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил ревизоров для проверки полиции ХМАО. В Ханты-Мансийск приехал московский генерал Золотов, который в течение трех недель будет проводить аудит югорского управления.

Московский генерал-майор полиции Игорь Золотов устроил разнос руководству управления МВД в ХМАО по итогам масштабной проверки. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных структурах округа, после трех недель аудита в Югре ревизоры нашли недочеты почти в каждом подразделении. «Взыскания уже получили заместители руководителя окружной полиции Дамира Сатретдинова. Среди них Сергей Лепа, Михаил Еремин и Сергей Селезнев. Досталось и начальникам городских отделов. Но при этом общая оценка работы УМВД ХМАО признана удовлетворительной. Югорские силовики считают, что отделались малой кровью», — сообщил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В пресс-службу направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил ревизоров для проверки полиции ХМАО. В Ханты-Мансийск приехал московский генерал Золотов, который в течение трех недель будет проводить аудит югорского управления.