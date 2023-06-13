13 июня 2023
12 июня 2023

Московский генерал устроил разнос руководству полиции ХМАО после глобальной ревизии

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Тюмень, генерал, погоны, полиция
Проверка длилась три недели Фото:

Московский генерал-майор полиции Игорь Золотов устроил разнос руководству управления МВД в ХМАО по итогам масштабной проверки. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных структурах округа, после трех недель аудита в Югре ревизоры нашли недочеты почти в каждом подразделении.

«Взыскания уже получили заместители руководителя окружной полиции Дамира Сатретдинова. Среди них Сергей Лепа, Михаил Еремин и Сергей Селезнев. Досталось и начальникам городских отделов. Но при этом общая оценка работы УМВД ХМАО признана удовлетворительной. Югорские силовики считают, что отделались малой кровью», — сообщил инсайдер.

За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В пресс-службу направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил ревизоров для проверки полиции ХМАО. В Ханты-Мансийск приехал московский генерал Золотов, который в течение трех недель будет проводить аудит югорского управления.

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Московский генерал-майор полиции Игорь Золотов устроил разнос руководству управления МВД в ХМАО по итогам масштабной проверки. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных структурах округа, после трех недель аудита в Югре ревизоры нашли недочеты почти в каждом подразделении. «Взыскания уже получили заместители руководителя окружной полиции Дамира Сатретдинова. Среди них Сергей Лепа, Михаил Еремин и Сергей Селезнев. Досталось и начальникам городских отделов. Но при этом общая оценка работы УМВД ХМАО признана удовлетворительной. Югорские силовики считают, что отделались малой кровью», — сообщил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В пресс-службу направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил ревизоров для проверки полиции ХМАО. В Ханты-Мансийск приехал московский генерал Золотов, который в течение трех недель будет проводить аудит югорского управления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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