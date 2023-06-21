21 июня 2023

Власти Перми предлагают горожанам работу охотников за «зайцами»

Пермский «Гортранс» набирает контролеров оплаты проезда в общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, терминал, автобус, контролер, оплата проезда, контроль билетов, безбилетник, терминал для оплаты проезда
За выполнение плана по поимке «зайцев» контролерам положены премии Фото:

Пермское МКУ «Гортранс» расширяет штат контролеров оплаты проезда в общественном транспорте. Им обещают заработную плату от 20 тысяч рублей, сообщается на сайте муниципального учреждения в разделе «Вакансии».

«Позиция — контролер. Обязанности — проверка оплаты проезда и провоза багажа пассажирами на маршрутах, проверка документов, предоставляющих право на льготы на маршруте, составление актов о выявленных нарушениях в отношении пассажиров», — указано в сообщении.

Зарплата контролеров составляет 20 тысяч рублей, при выполнении плановых показателей выплачивается премия в восемь тысяч рублей. Также предоставляется материальная доплата к отпуску, возможен карьерный рост до ведущего контролера.

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Пермское МКУ «Гортранс» расширяет штат контролеров оплаты проезда в общественном транспорте. Им обещают заработную плату от 20 тысяч рублей, сообщается на сайте муниципального учреждения в разделе «Вакансии». «Позиция — контролер. Обязанности — проверка оплаты проезда и провоза багажа пассажирами на маршрутах, проверка документов, предоставляющих право на льготы на маршруте, составление актов о выявленных нарушениях в отношении пассажиров», — указано в сообщении. Зарплата контролеров составляет 20 тысяч рублей, при выполнении плановых показателей выплачивается премия в восемь тысяч рублей. Также предоставляется материальная доплата к отпуску, возможен карьерный рост до ведущего контролера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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