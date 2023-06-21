Власти Перми предлагают горожанам работу охотников за «зайцами»

Пермское МКУ «Гортранс» расширяет штат контролеров оплаты проезда в общественном транспорте. Им обещают заработную плату от 20 тысяч рублей, сообщается на сайте муниципального учреждения в разделе «Вакансии».
«Позиция — контролер. Обязанности — проверка оплаты проезда и провоза багажа пассажирами на маршрутах, проверка документов, предоставляющих право на льготы на маршруте, составление актов о выявленных нарушениях в отношении пассажиров», — указано в сообщении.
Зарплата контролеров составляет 20 тысяч рублей, при выполнении плановых показателей выплачивается премия в восемь тысяч рублей. Также предоставляется материальная доплата к отпуску, возможен карьерный рост до ведущего контролера.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.