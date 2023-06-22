В Екатеринбурге на обозрение общественности выставили трофейное оружие, которое применялось подразделениями ВСУ в зоне спецоперации. Трофеи выставлены в Окружном Доме офицеров ЦВО, передает журналист URA.RU, побывавший на выставке.
«Чаще всего ВСУ бросают стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы к ним. Среди представленных экспонатов — британский гранатомет NLAW. Также горожанам показали ручную противотанковую гранату одноразового использования РПГ А-4 и дрон», — отметил корреспондент URA.RU, посетивший III Всероссийский форум городов трудовой доблести, который организует администрация президента России.
Город трудовой доблести — почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Оно присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге открыли самую высокую стелу страны «Город трудовой доблести». В церемонии принял участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
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