В Екатеринбурге показали трофейное оружие, брошенное ВСУ в зоне СВО. Фото

22 июня 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

В уральской столице устроили показ трофейного оружия, оставленного ВСУ Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге на обозрение общественности выставили трофейное оружие, которое применялось подразделениями ВСУ в зоне спецоперации. Трофеи выставлены в Окружном Доме офицеров ЦВО, передает журналист URA.RU, побывавший на выставке. «Чаще всего ВСУ бросают стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы к ним. Среди представленных экспонатов — британский гранатомет NLAW. Также горожанам показали ручную противотанковую гранату одноразового использования РПГ А-4 и дрон», — отметил корреспондент URA.RU, посетивший III Всероссийский форум городов трудовой доблести, который организует администрация президента России. Город трудовой доблести — почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Оно присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге открыли самую высокую стелу страны «Город трудовой доблести». В церемонии принял участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге на обозрение общественности выставили трофейное оружие, которое применялось подразделениями ВСУ в зоне спецоперации. Трофеи выставлены в Окружном Доме офицеров ЦВО, передает журналист URA.RU, побывавший на выставке. «Чаще всего ВСУ бросают стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы к ним. Среди представленных экспонатов — британский гранатомет NLAW. Также горожанам показали ручную противотанковую гранату одноразового использования РПГ А-4 и дрон», — отметил корреспондент URA.RU, посетивший III Всероссийский форум городов трудовой доблести, который организует администрация президента России. Город трудовой доблести — почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Оно присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге открыли самую высокую стелу страны «Город трудовой доблести». В церемонии принял участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.