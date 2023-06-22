На трассе между ХМАО и Тюменью четверо детей попали в ДТП из-за телефона водителя. Видео

22 июня 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Водитель, перевозивший четверых детей, отвлекся на телефон и совершил столкновение с грузовиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Уватского района (Тюменская область) во время движения по трассе Тюмень—Ханты-Мансийск отвлекся на свой телефон и совершил столкновение с грузовым МАЗом. По информации областного ГИБДД, четверо детей, пострадавших в ДТП, были госпитализированы. «В Ярковском районе на 117-м км автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск произошло столкновение легкового автомобиля Kia с грузовым МАЗом с полуприцепом. 41-летний житель Уватского района при управлении Kia, предварительно, отвлекся на телефон. В результате ДТП пострадали сам водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров. Всех доставили в лечебное учреждение», — сообщается в официальном telegram-канале УГИБДД по Тюменской области. Уточняется, что водитель легкового автомобиля из-за невнимательности выбрал небезопасную дистанцию. Ограничение движения на трассе не вводилось. Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием восьмилетнего велосипедиста, которого сбил 15-летний школьник за рулем Lada Priora. Подросток взял автомобиль у двоюродного брата и поехал с мамой в магазин. Велосипедист после столкновения получил травмы.

Житель Уватского района (Тюменская область) во время движения по трассе Тюмень—Ханты-Мансийск отвлекся на свой телефон и совершил столкновение с грузовым МАЗом. По информации областного ГИБДД, четверо детей, пострадавших в ДТП, были госпитализированы. «В Ярковском районе на 117-м км автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск произошло столкновение легкового автомобиля Kia с грузовым МАЗом с полуприцепом. 41-летний житель Уватского района при управлении Kia, предварительно, отвлекся на телефон. В результате ДТП пострадали сам водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров. Всех доставили в лечебное учреждение», — сообщается в официальном telegram-канале УГИБДД по Тюменской области. Уточняется, что водитель легкового автомобиля из-за невнимательности выбрал небезопасную дистанцию. Ограничение движения на трассе не вводилось. Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием восьмилетнего велосипедиста, которого сбил 15-летний школьник за рулем Lada Priora. Подросток взял автомобиль у двоюродного брата и поехал с мамой в магазин. Велосипедист после столкновения получил травмы.