На трассе между ХМАО и Тюменью четверо детей попали в ДТП из-за телефона водителя. Видео

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Клипарт. Свердловская область, автомобилист, разговаривает по телефону за рулём, водитель, шофер
Водитель, перевозивший четверых детей, отвлекся на телефон и совершил столкновение с грузовиком Фото:

Житель Уватского района (Тюменская область) во время движения по трассе Тюмень—Ханты-Мансийск отвлекся на свой телефон и совершил столкновение с грузовым МАЗом. По информации областного ГИБДД, четверо детей, пострадавших в ДТП, были госпитализированы.

«В Ярковском районе на 117-м км автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск произошло столкновение легкового автомобиля Kia с грузовым МАЗом с полуприцепом. 41-летний житель Уватского района при управлении Kia, предварительно, отвлекся на телефон. В результате ДТП пострадали сам водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров. Всех доставили в лечебное учреждение», — сообщается в официальном telegram-канале УГИБДД по Тюменской области.

Уточняется, что водитель легкового автомобиля из-за невнимательности выбрал небезопасную дистанцию. Ограничение движения на трассе не вводилось.

Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием восьмилетнего велосипедиста, которого сбил 15-летний школьник за рулем Lada Priora. Подросток взял автомобиль у двоюродного брата и поехал с мамой в магазин. Велосипедист после столкновения получил травмы.

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Житель Уватского района (Тюменская область) во время движения по трассе Тюмень—Ханты-Мансийск отвлекся на свой телефон и совершил столкновение с грузовым МАЗом. По информации областного ГИБДД, четверо детей, пострадавших в ДТП, были госпитализированы. «В Ярковском районе на 117-м км автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск произошло столкновение легкового автомобиля Kia с грузовым МАЗом с полуприцепом. 41-летний житель Уватского района при управлении Kia, предварительно, отвлекся на телефон. В результате ДТП пострадали сам водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров. Всех доставили в лечебное учреждение», — сообщается в официальном telegram-канале УГИБДД по Тюменской области. Уточняется, что водитель легкового автомобиля из-за невнимательности выбрал небезопасную дистанцию. Ограничение движения на трассе не вводилось. Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием восьмилетнего велосипедиста, которого сбил 15-летний школьник за рулем Lada Priora. Подросток взял автомобиль у двоюродного брата и поехал с мамой в магазин. Велосипедист после столкновения получил травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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