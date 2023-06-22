Житель Уватского района (Тюменская область) во время движения по трассе Тюмень—Ханты-Мансийск отвлекся на свой телефон и совершил столкновение с грузовым МАЗом. По информации областного ГИБДД, четверо детей, пострадавших в ДТП, были госпитализированы.
«В Ярковском районе на 117-м км автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск произошло столкновение легкового автомобиля Kia с грузовым МАЗом с полуприцепом. 41-летний житель Уватского района при управлении Kia, предварительно, отвлекся на телефон. В результате ДТП пострадали сам водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров. Всех доставили в лечебное учреждение», — сообщается в официальном telegram-канале УГИБДД по Тюменской области.
Уточняется, что водитель легкового автомобиля из-за невнимательности выбрал небезопасную дистанцию. Ограничение движения на трассе не вводилось.
Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием восьмилетнего велосипедиста, которого сбил 15-летний школьник за рулем Lada Priora. Подросток взял автомобиль у двоюродного брата и поехал с мамой в магазин. Велосипедист после столкновения получил травмы.
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