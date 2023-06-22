22 июня 2023

Электросетевая компания заплатит свердловскому инвалиду миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец сгоревшего дома получит почти 10 миллионов рублей Фото:

Инвалид из Артемовского (Свердловская область) взыскал с электросетевой компании почти 10 миллионов рублей за сгоревший дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Скачок напряжения, послужил причиной возникновения пожара, который уничтожил все имущество свердловчанина. Прокурор обратился в суд, чтобы отстоять права пострадавшего мужчины. Ведомство потребовало взыскать с организации электроснабжения материальный ущерб в размере 9,9 миллиона рублей. Суд удовлетворил требование прокурора», — отметили в ведомстве.

В конце июня 2021 года в доме на Олькова произошел пожар. Огонь уничтожил имущество, находившееся в жилище, а также надворные постройки. Владелец участка получил колокольные материальны убытки.

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Инвалид из Артемовского (Свердловская область) взыскал с электросетевой компании почти 10 миллионов рублей за сгоревший дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Скачок напряжения, послужил причиной возникновения пожара, который уничтожил все имущество свердловчанина. Прокурор обратился в суд, чтобы отстоять права пострадавшего мужчины. Ведомство потребовало взыскать с организации электроснабжения материальный ущерб в размере 9,9 миллиона рублей. Суд удовлетворил требование прокурора», — отметили в ведомстве. В конце июня 2021 года в доме на Олькова произошел пожар. Огонь уничтожил имущество, находившееся в жилище, а также надворные постройки. Владелец участка получил колокольные материальны убытки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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