Электросетевая компания заплатит свердловскому инвалиду миллионы рублей

Инвалид из Артемовского (Свердловская область) взыскал с электросетевой компании почти 10 миллионов рублей за сгоревший дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Скачок напряжения, послужил причиной возникновения пожара, который уничтожил все имущество свердловчанина. Прокурор обратился в суд, чтобы отстоять права пострадавшего мужчины. Ведомство потребовало взыскать с организации электроснабжения материальный ущерб в размере 9,9 миллиона рублей. Суд удовлетворил требование прокурора», — отметили в ведомстве.
В конце июня 2021 года в доме на Олькова произошел пожар. Огонь уничтожил имущество, находившееся в жилище, а также надворные постройки. Владелец участка получил колокольные материальны убытки.
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