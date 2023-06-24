В МИД РФ пригрозили Западу на случай активизации во время мятежа Пригожина

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД пригрозили Западу последствиями в случае использования ситуации с мятежом в стране Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Министерство иностранных дел России предупредило Запад о последствиях использования ситуации с восстанием в стране, организованном основателем частной армии, бизнесменом Евгением Пригожиным для достижения своих антироссийских целей. В ведомстве уточнили, что РФ продолжит курс, направленный на обеспечение безопасности и суверенитета страны.

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Министерство иностранных дел России предупредило Запад о последствиях использования ситуации с восстанием в стране, организованном основателем частной армии, бизнесменом Евгением Пригожиным для достижения своих антироссийских целей. В ведомстве уточнили, что РФ продолжит курс, направленный на обеспечение безопасности и суверенитета страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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