Митрополит Тихон оценил последствия мятежа для будущего России

Митрополит Тихон: россияне должны поддержать Путина ради спасения страны

24 июня 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Метрополит Тихон заявил, что Россия может быть уничтожена только изнутри Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Россия может быть побеждена только посредством внутренних раздоров. Потому россияне должны сделать правильный выбор и сплотиться вокруг президента Владимира Путина. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на фоне вооруженного восстания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «В истории Россию периодически подталкивают к тому, чтобы включить механизмы саморазрушения. Но есть один секрет. Запустить механизмы поражения России извне невозможно. Привести их в действие можно исключительно только изнутри», — передает слова митрополита Тихона Псковская епархия РПЦ в соцсети «Вконтакте». Потому он призвал россиян объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина. По его словам, только русский народ «разрушает страну и становится кровавой и главной жертвой смуты». Митрополит также припомнил предыдущие внутренние конфликты российской территории, например княжеская междоусобица во времена ордынского ига, Русско-польская война, а также раскол элит Российской империи, приведший к гражданской войне. Священник назвал происходящие «историческим выбором» для каждого в России. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет», — заключил митрополит. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по тылу бойцов ЧВК. Официально в военном ведомстве опровергли его заявление. Затем Пригожин поднял вооруженное восстание, пообещав уничтожить всех, кто попадется у него на пути. Также он заявил, что его наемники вошли в Ростов-на-Дону и якобы взяли под контроль штаб ЮВО в городе. Президент России Владимир Путин выступил с экстренным посланием. В ходе обращения он заявил, что в стране должны быть отброшены все конфликты, и сейчас необходимо объединить все силы против врага в лице ВСУ. На ситуацию также отреагировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал одуматься всех, кто направил оружие на соотечественников. Также он заявил, что сейчас необходимо сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия может быть побеждена только посредством внутренних раздоров. Потому россияне должны сделать правильный выбор и сплотиться вокруг президента Владимира Путина. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на фоне вооруженного восстания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «В истории Россию периодически подталкивают к тому, чтобы включить механизмы саморазрушения. Но есть один секрет. Запустить механизмы поражения России извне невозможно. Привести их в действие можно исключительно только изнутри», — передает слова митрополита Тихона Псковская епархия РПЦ в соцсети «Вконтакте». Потому он призвал россиян объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина. По его словам, только русский народ «разрушает страну и становится кровавой и главной жертвой смуты». Митрополит также припомнил предыдущие внутренние конфликты российской территории, например княжеская междоусобица во времена ордынского ига, Русско-польская война, а также раскол элит Российской империи, приведший к гражданской войне. Священник назвал происходящие «историческим выбором» для каждого в России. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет», — заключил митрополит. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по тылу бойцов ЧВК. Официально в военном ведомстве опровергли его заявление. Затем Пригожин поднял вооруженное восстание, пообещав уничтожить всех, кто попадется у него на пути. Также он заявил, что его наемники вошли в Ростов-на-Дону и якобы взяли под контроль штаб ЮВО в городе. Президент России Владимир Путин выступил с экстренным посланием. В ходе обращения он заявил, что в стране должны быть отброшены все конфликты, и сейчас необходимо объединить все силы против врага в лице ВСУ. На ситуацию также отреагировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал одуматься всех, кто направил оружие на соотечественников. Также он заявил, что сейчас необходимо сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции.