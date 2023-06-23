«Гринвич» стал лучшим среди ТОП-130 ТЦ России
Торговый центр «Гринвич», расположенный в Екатеринбурге, получил звание лучшего в России в 2023 году. ТЦ взял высшую награду в рейтинге «ТОП-130 лучших торговых центров России».
«Мы стали лучшим торговым центром в России. Это огромный толчок для нас, чтобы двигаться дальше», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Гринвича».
Торговые центры оценивало компетентное жюри. Также учитывалось мнение посетителей и гостей ТЦ.
Ранее URA.RU сообщало о росте интереса к оффлайн-покупкам в торговых центрах Екатеринбурга. По данным аналитиков компании «Мегафон», рост посещаемости вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.
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