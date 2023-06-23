23 июня 2023

Екатеринбургский торговый центр стал лучшим в России. Фото

Екатеринбургский «Гринвич» стал лучшим торговым центром в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина H&M в Гринвиче. Екатеринбург, гринвич
«Гринвич» стал лучшим среди ТОП-130 ТЦ России Фото:

Торговый центр «Гринвич», расположенный в Екатеринбурге, получил звание лучшего в России в 2023 году. ТЦ взял высшую награду в рейтинге «ТОП-130 лучших торговых центров России».

«Мы стали лучшим торговым центром в России. Это огромный толчок для нас, чтобы двигаться дальше», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Гринвича».

Торговые центры оценивало компетентное жюри. Также учитывалось мнение посетителей и гостей ТЦ.

Ранее URA.RU сообщало о росте интереса к оффлайн-покупкам в торговых центрах Екатеринбурга. По данным аналитиков компании «Мегафон», рост посещаемости вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

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Торговый центр «Гринвич», расположенный в Екатеринбурге, получил звание лучшего в России в 2023 году. ТЦ взял высшую награду в рейтинге «ТОП-130 лучших торговых центров России». «Мы стали лучшим торговым центром в России. Это огромный толчок для нас, чтобы двигаться дальше», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Гринвича». Торговые центры оценивало компетентное жюри. Также учитывалось мнение посетителей и гостей ТЦ. Ранее URA.RU сообщало о росте интереса к оффлайн-покупкам в торговых центрах Екатеринбурга. По данным аналитиков компании «Мегафон», рост посещаемости вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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