Екатеринбургский торговый центр стал лучшим в России. Фото

Екатеринбургский «Гринвич» стал лучшим торговым центром в России

24 июня 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

«Гринвич» стал лучшим среди ТОП-130 ТЦ России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Торговый центр «Гринвич», расположенный в Екатеринбурге, получил звание лучшего в России в 2023 году. ТЦ взял высшую награду в рейтинге «ТОП-130 лучших торговых центров России». «Мы стали лучшим торговым центром в России. Это огромный толчок для нас, чтобы двигаться дальше», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Гринвича». Торговые центры оценивало компетентное жюри. Также учитывалось мнение посетителей и гостей ТЦ. Ранее URA.RU сообщало о росте интереса к оффлайн-покупкам в торговых центрах Екатеринбурга. По данным аналитиков компании «Мегафон», рост посещаемости вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

Торговый центр «Гринвич», расположенный в Екатеринбурге, получил звание лучшего в России в 2023 году. ТЦ взял высшую награду в рейтинге «ТОП-130 лучших торговых центров России». «Мы стали лучшим торговым центром в России. Это огромный толчок для нас, чтобы двигаться дальше», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Гринвича». Торговые центры оценивало компетентное жюри. Также учитывалось мнение посетителей и гостей ТЦ. Ранее URA.RU сообщало о росте интереса к оффлайн-покупкам в торговых центрах Екатеринбурга. По данным аналитиков компании «Мегафон», рост посещаемости вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.