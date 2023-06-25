В Краснодарском крае сняли все ограничения движения

Госавтоинспекция Кубани сообщила о снятии ограничений, касающихся автодорог
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Ограничения, касающиеся автодорог в Краснодарском крае, сняты. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
«Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — пишет Госавтоинспекция Кубани. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Движение по трассе М-4 «Дон» ограничили 24 июня из-за попытки военного мятежа со стороны бизнесмена Евгения Пригожина. Жителей Краснодарского края, Воронежа, Москвы и Тулы просили выбирать другие дороги. В некоторых городах России был введен режим контртеррористической операции (КТО). Однако лидеру Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным о прекращении мятежа.
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