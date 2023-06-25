В Краснодарском крае сняли все ограничения движения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, штраф, протокол, полиция, гибдд, дпс
Госавтоинспекция Кубани сообщила о снятии ограничений, касающихся автодорог Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Ограничения, касающиеся автодорог в Краснодарском крае, сняты. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

«Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — пишет Госавтоинспекция Кубани. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Движение по трассе М-4 «Дон» ограничили 24 июня из-за попытки военного мятежа со стороны бизнесмена Евгения Пригожина. Жителей Краснодарского края, Воронежа, Москвы и Тулы просили выбирать другие дороги. В некоторых городах России был введен режим контртеррористической операции (КТО). Однако лидеру Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным о прекращении мятежа.

О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ограничения, касающиеся автодорог в Краснодарском крае, сняты. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. «Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — пишет Госавтоинспекция Кубани. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Движение по трассе М-4 «Дон» ограничили 24 июня из-за попытки военного мятежа со стороны бизнесмена Евгения Пригожина. Жителей Краснодарского края, Воронежа, Москвы и Тулы просили выбирать другие дороги. В некоторых городах России был введен режим контртеррористической операции (КТО). Однако лидеру Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным о прекращении мятежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...