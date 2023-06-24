24 июня 2023

В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину с татуировками на пальцах. Фото

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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, наколка, зайцев сергей, тату, татуировка на пальце
Мужчина ушел из дома 24 июня (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ищут 63-летнего Валерия Романова, у которого есть татуировки на пальцах и плече. Он ушел из дома 24 июня, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти 63-летнего Валерия Романова, он ушел из дома 24 июня. Особые приметы: татуировки на плече и пальцах», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает тагильское издание tagilcity, мужчина сбежал из машины скорой помощи, когда его везли в больницу №4. Позже его видели в пункте приема металла, где он распивал алкоголь. У мужчины с собой есть телефон, он его отключил.

Приметы мужчины: рост — 172 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы с залысиной и карие глаза. Он был одет в серую футболку, темно-синие спортивные штаны и домашние тапки. Телефоны для связи с волонтерами: +7 (800) 700-54-52 или +7 (919) 384-05-54.

У мужчины есть татуировки на пальцах и плече
У мужчины есть татуировки на пальцах и плече
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ищут 63-летнего Валерия Романова, у которого есть татуировки на пальцах и плече. Он ушел из дома 24 июня, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти 63-летнего Валерия Романова, он ушел из дома 24 июня. Особые приметы: татуировки на плече и пальцах», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Как сообщает тагильское издание tagilcity, мужчина сбежал из машины скорой помощи, когда его везли в больницу №4. Позже его видели в пункте приема металла, где он распивал алкоголь. У мужчины с собой есть телефон, он его отключил. Приметы мужчины: рост — 172 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы с залысиной и карие глаза. Он был одет в серую футболку, темно-синие спортивные штаны и домашние тапки. Телефоны для связи с волонтерами: +7 (800) 700-54-52 или +7 (919) 384-05-54.
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