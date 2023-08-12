12 августа 2023

Пропавшего в конце июня 63-летнего свердловчанина нашли мертвым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
В Нижнем Тагиле нашли мертвым 63-летнего мужчину (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле Свердловской области нашли тело 63-летнего Валерия Романова, которого искали с 24 июня. Об этом сообщили 12 августа волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«[Валерий Романов] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

По данным новостного сайта TagilCity, мужчина в день пропажи сбежал из машины скорой помощи. Его везли в нижнетагильскую больницу №4. Позднее его видели в пункте приема металлолома, где он выпивал спиртное. Мужчина специально не отвечал на звонки родных.

Волонтеры не раскрыли причину гибели мужчины. Журналист URA.RU обратился за комментариями в МУ МВД «Нижнетагильское» и Следственное управление СКР по Свердловской области. Новость будет обновлена после получения ответов.

Мужчину искали с 24 июня
Мужчину искали с 24 июня
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле Свердловской области нашли тело 63-летнего Валерия Романова, которого искали с 24 июня. Об этом сообщили 12 августа волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «[Валерий Романов] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». По данным новостного сайта TagilCity, мужчина в день пропажи сбежал из машины скорой помощи. Его везли в нижнетагильскую больницу №4. Позднее его видели в пункте приема металлолома, где он выпивал спиртное. Мужчина специально не отвечал на звонки родных. Волонтеры не раскрыли причину гибели мужчины. Журналист URA.RU обратился за комментариями в МУ МВД «Нижнетагильское» и Следственное управление СКР по Свердловской области. Новость будет обновлена после получения ответов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...