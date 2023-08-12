В Нижнем Тагиле Свердловской области нашли тело 63-летнего Валерия Романова, которого искали с 24 июня. Об этом сообщили 12 августа волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«[Валерий Романов] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
По данным новостного сайта TagilCity, мужчина в день пропажи сбежал из машины скорой помощи. Его везли в нижнетагильскую больницу №4. Позднее его видели в пункте приема металлолома, где он выпивал спиртное. Мужчина специально не отвечал на звонки родных.
Волонтеры не раскрыли причину гибели мужчины. Журналист URA.RU обратился за комментариями в МУ МВД «Нижнетагильское» и Следственное управление СКР по Свердловской области. Новость будет обновлена после получения ответов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.