Вадим Самойлов высказался о мятеже Пригожина. Видео

Музыкант Самойлов: мятеж Пригожина показал, что проблемы нужно решать сообща

25 июня 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов призвал россиян быть едиными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Прошедшие сутки, 24 июня, показали, что здравый смысл и единство россиян — крайне важны. Мы должны решать совместно накопленные проблемы, несмотря на накопившиеся болячки, заявил лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, комментируя мятеж владельца частной армии Евгения Пригожина. «Здравствуйте, дорогие соотечественники. Мы с вами пережили очень непростые сутки, которые показали нам, что единство и здравый смысл — крайне важны в период, когда вскрываются болячки нашего общества. Все проблемы нужно решать законным способом», — сказал Самойлов в видео, которое опубликовал в telegram-канале. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли высказывание бизнесмена, который в свою очередь объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить с постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В Москве и других регионах России был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой. Спустя сутки, 24 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. По их итогам движение армии бизнесмена было остановлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что с Пригожина будет снята уголовная ответственность, которую завели практически сразу после громкого заявления бизнесмена. Ожидается, что сам Пригожин должен покинуть Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прошедшие сутки, 24 июня, показали, что здравый смысл и единство россиян — крайне важны. Мы должны решать совместно накопленные проблемы, несмотря на накопившиеся болячки, заявил лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, комментируя мятеж владельца частной армии Евгения Пригожина. «Здравствуйте, дорогие соотечественники. Мы с вами пережили очень непростые сутки, которые показали нам, что единство и здравый смысл — крайне важны в период, когда вскрываются болячки нашего общества. Все проблемы нужно решать законным способом», — сказал Самойлов в видео, которое опубликовал в telegram-канале. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли высказывание бизнесмена, который в свою очередь объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить с постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В Москве и других регионах России был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой. Спустя сутки, 24 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. По их итогам движение армии бизнесмена было остановлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что с Пригожина будет снята уголовная ответственность, которую завели практически сразу после громкого заявления бизнесмена. Ожидается, что сам Пригожин должен покинуть Россию.