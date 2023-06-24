24 июня 2023

Вадим Самойлов высказался о мятеже Пригожина. Видео

Музыкант Самойлов: мятеж Пригожина показал, что проблемы нужно решать сообща
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Митинг-концерте «Слава защитникам Отечества». Челябинск , самойлов вадим, агата кристи
Вадим Самойлов призвал россиян быть едиными Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Прошедшие сутки, 24 июня, показали, что здравый смысл и единство россиян — крайне важны. Мы должны решать совместно накопленные проблемы, несмотря на накопившиеся болячки, заявил лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, комментируя мятеж владельца частной армии Евгения Пригожина.

«Здравствуйте, дорогие соотечественники. Мы с вами пережили очень непростые сутки, которые показали нам, что единство и здравый смысл — крайне важны в период, когда вскрываются болячки нашего общества. Все проблемы нужно решать законным способом», — сказал Самойлов в видео, которое опубликовал в telegram-канале.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли высказывание бизнесмена, который в свою очередь объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить с постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В Москве и других регионах России был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой.

Спустя сутки, 24 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. По их итогам движение армии бизнесмена было остановлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что с Пригожина будет снята уголовная ответственность, которую завели практически сразу после громкого заявления бизнесмена. Ожидается, что сам Пригожин должен покинуть Россию.

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Прошедшие сутки, 24 июня, показали, что здравый смысл и единство россиян — крайне важны. Мы должны решать совместно накопленные проблемы, несмотря на накопившиеся болячки, заявил лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, комментируя мятеж владельца частной армии Евгения Пригожина. «Здравствуйте, дорогие соотечественники. Мы с вами пережили очень непростые сутки, которые показали нам, что единство и здравый смысл — крайне важны в период, когда вскрываются болячки нашего общества. Все проблемы нужно решать законным способом», — сказал Самойлов в видео, которое опубликовал в telegram-канале. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли высказывание бизнесмена, который в свою очередь объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить с постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В Москве и других регионах России был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой. Спустя сутки, 24 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. По их итогам движение армии бизнесмена было остановлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что с Пригожина будет снята уголовная ответственность, которую завели практически сразу после громкого заявления бизнесмена. Ожидается, что сам Пригожин должен покинуть Россию.
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