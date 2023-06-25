Свердловская судья пожаловалась на юриста из-за слова «тварь»

26 июня 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

В Каменске-Уральском судья просит привлечь к ответственности юриста за неуважение, а юрист судью — за клевету Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мировой судья Наталья Золотухина из Каменска-Уральского (Свердловская область) обратилась в Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности местного юриста Сергея Барсукова. По мнению судьи, правозащитник назвал ее «тварью». Барсуков, в свою очередь, подал встречное заявление о привлечении судьи к ответственности за клевету. Копии обращений есть в распоряжении URA.RU. «Мне стало известно о том, что после того, как защитник Барсуков покинул зал судебного заседания, где мною рассматривалось дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КОАП (отказ водителя проходить медосвидетельствование), он зашел в приемную судебного участка, [где в присутствии секретарей] сообщил: „Я больше не могу находиться в зале с этой тварью!“» — говорится в заявлении судьи Золотухиной в Следственный комитет. Секретарь попросила прояснить, о ком именно идет речь, на что Барсуков ответил, что речь идет о «судье вашей». Золотухина попросила проверить действия правозащитника на нарушение статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду». Юрист, в свою очередь, подал в Следственный комитет встречное заявление и попросил привлечь судью к ответственности за клевету.

Мировой судья Наталья Золотухина из Каменска-Уральского (Свердловская область) обратилась в Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности местного юриста Сергея Барсукова. По мнению судьи, правозащитник назвал ее «тварью». Барсуков, в свою очередь, подал встречное заявление о привлечении судьи к ответственности за клевету. Копии обращений есть в распоряжении URA.RU. «Мне стало известно о том, что после того, как защитник Барсуков покинул зал судебного заседания, где мною рассматривалось дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КОАП (отказ водителя проходить медосвидетельствование), он зашел в приемную судебного участка, [где в присутствии секретарей] сообщил: „Я больше не могу находиться в зале с этой тварью!“» — говорится в заявлении судьи Золотухиной в Следственный комитет. Секретарь попросила прояснить, о ком именно идет речь, на что Барсуков ответил, что речь идет о «судье вашей». Золотухина попросила проверить действия правозащитника на нарушение статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду». Юрист, в свою очередь, подал в Следственный комитет встречное заявление и попросил привлечь судью к ответственности за клевету.