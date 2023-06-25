Жительница ХМАО обвинила полицию в бездействии на ее жалобы о преследовании

26 июня 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Источник в силовых структурах сообщил, что заявлений от пострадавшей не поступало Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обвиняет полицию в бездействии на ее обращение о преследовании со стороны неадекватного мужчины. В соцсети югорчанка разместила пост с просьбой сотрудников УМВД принять меры, так как нарушитель выносит двери, кидает в окна камни и угрожает убийством ей и ребенку. «Правоохранительные органы, вам не дозвониться. Примите меры. Я не могу жить, работать спокойно. Преследует каждый день по несколько раз на день ребенка, меня. Проходу не дает. Убить угрожает. На детей говорит: поставлю на колени. Пристает к малолеткам, ко всем, к кому не лень. Угрожает, выносит дома двери, в окна камни кидает. Прошу пока, не случилась беда, убрать его», — сообщила жительница Нефтеюганска в telegram-канале «Это Юганск, детка!». Источник в силовых структурах сообщил корреспонденту URA.RU, что по данному факту заявлений от пострадавшей в УМВД не поступало. Полиция проверяет опубликованную в социальных сетях информацию о мужчине, который якобы преследует жительницу Нефтеюганска и ее ребенка. Ранее житель села Аксарка Приуральского района ЯНАО пожаловался на бездействие правоохранителей, которые не стали разбираться с нападением собаки на ребенка. С просьбой решить ситуацию пострадавшие обратились к депутату Тюменской облдумы от ЯНАО Ивану Вершинину, который взял случившееся на контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обвиняет полицию в бездействии на ее обращение о преследовании со стороны неадекватного мужчины. В соцсети югорчанка разместила пост с просьбой сотрудников УМВД принять меры, так как нарушитель выносит двери, кидает в окна камни и угрожает убийством ей и ребенку. «Правоохранительные органы, вам не дозвониться. Примите меры. Я не могу жить, работать спокойно. Преследует каждый день по несколько раз на день ребенка, меня. Проходу не дает. Убить угрожает. На детей говорит: поставлю на колени. Пристает к малолеткам, ко всем, к кому не лень. Угрожает, выносит дома двери, в окна камни кидает. Прошу пока, не случилась беда, убрать его», — сообщила жительница Нефтеюганска в telegram-канале «Это Юганск, детка!». Источник в силовых структурах сообщил корреспонденту URA.RU, что по данному факту заявлений от пострадавшей в УМВД не поступало. Полиция проверяет опубликованную в социальных сетях информацию о мужчине, который якобы преследует жительницу Нефтеюганска и ее ребенка. Ранее житель села Аксарка Приуральского района ЯНАО пожаловался на бездействие правоохранителей, которые не стали разбираться с нападением собаки на ребенка. С просьбой решить ситуацию пострадавшие обратились к депутату Тюменской облдумы от ЯНАО Ивану Вершинину, который взял случившееся на контроль.