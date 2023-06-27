Свердловские власти сделали дорогу к кварталу в поселке Бобровский, где выделяют земли для многодетных семей. Новая дорога позволит беспрепятственно добираться до домов скорой помощи, пожарным, а детям будет проще ездить в школу. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.
«Строители в течение двух-трех недель завершат дорогу к кварталу многодетных семей в Бобровском. Строители закончили асфальтирование и устроили остановочные карманы для общественного транспорта, а сейчас ведут отсыпку обочин и устройство кюветов», — сообщает ДИП.
Сейчас в жилом квартале в Бобровском выделено 400 земельных участков под строительство домов для многодетных семей. Такое же количество будет выделено в будущем. В настоящий момент в новом квартале дома возвели 70 семей.
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