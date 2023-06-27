Свердловские власти сделали дорогу к кварталу многодетных семей. Фото

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Виды Пермского края, автотрасса соликамск, дорога
Строительство дороги завершат в ближайшие недели Фото:

Свердловские власти сделали дорогу к кварталу в поселке Бобровский, где выделяют земли для многодетных семей. Новая дорога позволит беспрепятственно добираться до домов скорой помощи, пожарным, а детям будет проще ездить в школу. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

«Строители в течение двух-трех недель завершат дорогу к кварталу многодетных семей в Бобровском. Строители закончили асфальтирование и устроили остановочные карманы для общественного транспорта, а сейчас ведут отсыпку обочин и устройство кюветов», — сообщает ДИП.

Сейчас в жилом квартале в Бобровском выделено 400 земельных участков под строительство домов для многодетных семей. Такое же количество будет выделено в будущем. В настоящий момент в новом квартале дома возвели 70 семей.

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Свердловские власти сделали дорогу к кварталу в поселке Бобровский, где выделяют земли для многодетных семей. Новая дорога позволит беспрепятственно добираться до домов скорой помощи, пожарным, а детям будет проще ездить в школу. Об этом рассказали в департаменте информационной политики. «Строители в течение двух-трех недель завершат дорогу к кварталу многодетных семей в Бобровском. Строители закончили асфальтирование и устроили остановочные карманы для общественного транспорта, а сейчас ведут отсыпку обочин и устройство кюветов», — сообщает ДИП. Сейчас в жилом квартале в Бобровском выделено 400 земельных участков под строительство домов для многодетных семей. Такое же количество будет выделено в будущем. В настоящий момент в новом квартале дома возвели 70 семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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