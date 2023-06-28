Зеленский: Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО

28 июня 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

РФ заинтересована в безопасности на своих границах, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Россия якобы заинтересована в том, чтобы в «эпоху мятежей» Украину приняли в НАТО. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он уточнил, что РФ заинтересована в безопасности на своих границах. «Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО. <…> Россия в эпоху мятежей заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах», — сказал Зеленский. Выступление президента опубликовано на youtube-канале Верховной Рады. Границы России, вопреки заявлениям Зеленского, находятся в безопасности, отмечают российские политики. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что чеченские бойцы охраняют посты КПП в Белгородской области, передает RT. Он отметил, что у ДРГ не хватит смелости, чтобы сражаться с бойцами из Чечни. Президент России Владимир Путин назвал хорошей ситуацию с безопасностью в РФ на границах.

Россия якобы заинтересована в том, чтобы в «эпоху мятежей» Украину приняли в НАТО. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он уточнил, что РФ заинтересована в безопасности на своих границах. «Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО. <…> Россия в эпоху мятежей заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах», — сказал Зеленский. Выступление президента опубликовано на youtube-канале Верховной Рады. Границы России, вопреки заявлениям Зеленского, находятся в безопасности, отмечают российские политики. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что чеченские бойцы охраняют посты КПП в Белгородской области, передает RT. Он отметил, что у ДРГ не хватит смелости, чтобы сражаться с бойцами из Чечни. Президент России Владимир Путин назвал хорошей ситуацию с безопасностью в РФ на границах.