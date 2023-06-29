Дмитрий Махонин анонсировал реконструкцию центральной улицы Индустриального района

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что намерен привести в порядок улицу Мира — центральную улицу Индустриального района. Во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» он отметил, что в 2024 году уже начнется ремонт фасадов.
«Улица Мира у нас в приоритете. Мне бы хотелось, чтобы центральная улица Индустриального района у нас приобрела несколько иной облик, избавилась от незаконных нестационарных объектов, которые портят вид», — подчеркнул губернатор.
По его слова, уже сейчас идет проектирование ремонтных работ на фасадах домов по улице Мира. Деньги на эти цели выделила компания «Сибур». В 2024 году власти намерены приступить к ремонту. «И дальше будем делать из улицы Мира то же, что сейчас сделано на улице Ленина», — отметил Махонин.
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