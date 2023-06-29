В Свердловской области погиб водитель иномарки, столкнувшейся с автобусом

На трассе Нижнего Тагила (Свердловская область) 36-летний водитель Geely столкнулся с рейсовым автобусом. Владелец легковушки скончался на месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«Владелец Geely выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель общественного транспорта пояснил, что не мог избежать аварии», — сказали в пресс-службе ведомства.
В автобусе находился только водитель, который не пострадал. Лобовая часть транспорта сильно повредилась.
Ранее URA.RU писало, что в Североуральске водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку.
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