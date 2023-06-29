29 июня 2023

В Свердловской области погиб водитель иномарки, столкнувшейся с автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, мчс, спасатели, дтп
На Среднем Урале водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом Фото:

На трассе Нижнего Тагила (Свердловская область) 36-летний водитель Geely столкнулся с рейсовым автобусом. Владелец легковушки скончался на месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Владелец Geely выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель общественного транспорта пояснил, что не мог избежать аварии», — сказали в пресс-службе ведомства.

В автобусе находился только водитель, который не пострадал. Лобовая часть транспорта сильно повредилась.

Ранее URA.RU писало, что в Североуральске водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку.

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На трассе Нижнего Тагила (Свердловская область) 36-летний водитель Geely столкнулся с рейсовым автобусом. Владелец легковушки скончался на месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Владелец Geely выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель общественного транспорта пояснил, что не мог избежать аварии», — сказали в пресс-службе ведомства. В автобусе находился только водитель, который не пострадал. Лобовая часть транспорта сильно повредилась. Ранее URA.RU писало, что в Североуральске водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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