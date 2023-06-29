В Свердловской области погиб водитель иномарки, столкнувшейся с автобусом 30 июня 2023 в 12:40 Размер текста - 17 + На Среднем Урале водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом Фото: Московец Илья © URA.RU На трассе Нижнего Тагила (Свердловская область) 36-летний водитель Geely столкнулся с рейсовым автобусом. Владелец легковушки скончался на месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Владелец Geely выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель общественного транспорта пояснил, что не мог избежать аварии», — сказали в пресс-службе ведомства. В автобусе находился только водитель, который не пострадал. Лобовая часть транспорта сильно повредилась. Ранее URA.RU писало, что в Североуральске водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку. На трассе Нижнего Тагила (Свердловская область) 36-летний водитель Geely столкнулся с рейсовым автобусом. Владелец легковушки скончался на месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Владелец Geely выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель общественного транспорта пояснил, что не мог избежать аварии», — сказали в пресс-службе ведомства. В автобусе находился только водитель, который не пострадал. Лобовая часть транспорта сильно повредилась. Ранее URA.RU писало, что в Североуральске водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям