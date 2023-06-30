Лавров назвал мятеж Пригожина «передрягой»

30 июня 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Лавров напомнил, что Россия всегда выходила «из любых передряг» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Попытку вооруженного мятежа предпринимателя Евгения Пригожина 24 июня можно назвать «передрягой». Такую характеристику дал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Россия всегда выходила из любых передряг. А это громче, чем передрягой, трудно назвать. Всегда выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Мы ощущаем, что этот процесс уже начался», — сказал Лавров в ходе брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Пригожин организовал вооруженный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что Минобороны РФ якобы ударило по позициям его бойцов. Он пообещал крушить все посты МО РФ на своем пути и повел войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что не сомневался в реакции народа в поддержке власти.

Попытку вооруженного мятежа предпринимателя Евгения Пригожина 24 июня можно назвать «передрягой». Такую характеристику дал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Россия всегда выходила из любых передряг. А это громче, чем передрягой, трудно назвать. Всегда выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Мы ощущаем, что этот процесс уже начался», — сказал Лавров в ходе брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Пригожин организовал вооруженный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что Минобороны РФ якобы ударило по позициям его бойцов. Он пообещал крушить все посты МО РФ на своем пути и повел войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что не сомневался в реакции народа в поддержке власти.