Лавров назвал мятеж Пригожина «передрягой»

Попытку вооруженного мятежа предпринимателя Евгения Пригожина 24 июня можно назвать «передрягой». Такую характеристику дал министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Россия всегда выходила из любых передряг. А это громче, чем передрягой, трудно назвать. Всегда выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Мы ощущаем, что этот процесс уже начался», — сказал Лавров в ходе брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24».
Пригожин организовал вооруженный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что Минобороны РФ якобы ударило по позициям его бойцов. Он пообещал крушить все посты МО РФ на своем пути и повел войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что не сомневался в реакции народа в поддержке власти.
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