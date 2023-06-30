Лавров назвал мятеж Пригожина «передрягой»

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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, лавров сергей
Лавров напомнил, что Россия всегда выходила «из любых передряг» Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Попытку вооруженного мятежа предпринимателя Евгения Пригожина 24 июня можно назвать «передрягой». Такую характеристику дал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Россия всегда выходила из любых передряг. А это громче, чем передрягой, трудно назвать. Всегда выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Мы ощущаем, что этот процесс уже начался», — сказал Лавров в ходе брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24».

Пригожин организовал вооруженный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что Минобороны РФ якобы ударило по позициям его бойцов. Он пообещал крушить все посты МО РФ на своем пути и повел войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что не сомневался в реакции народа в поддержке власти.

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Попытку вооруженного мятежа предпринимателя Евгения Пригожина 24 июня можно назвать «передрягой». Такую характеристику дал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Россия всегда выходила из любых передряг. А это громче, чем передрягой, трудно назвать. Всегда выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Мы ощущаем, что этот процесс уже начался», — сказал Лавров в ходе брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Пригожин организовал вооруженный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что Минобороны РФ якобы ударило по позициям его бойцов. Он пообещал крушить все посты МО РФ на своем пути и повел войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что не сомневался в реакции народа в поддержке власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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