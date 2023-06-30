В России вырастут оклады военных и силовиков

30 июня 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Оклады военных и силовиков вырастут на 10,5% с октября 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оклады военнослужащих и других представителей силовых ведомств вырастут на 10,5% с 1 октября 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов. «Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту», — говорится в постановлении . Также увеличение зарплаты коснется других силовых структур России.

Оклады военнослужащих и других представителей силовых ведомств вырастут на 10,5% с 1 октября 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов. «Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту», — говорится в постановлении. Также увеличение зарплаты коснется других силовых структур России.