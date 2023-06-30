В России вырастут оклады военных и силовиков

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Герои России. Глушков Константин, мурал. Челябинск, армия, военные, z знак, вс рф, zz
Оклады военных и силовиков вырастут на 10,5% с октября 2023 года Фото:

Оклады военнослужащих и других представителей силовых ведомств вырастут на 10,5% с 1 октября 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту», — говорится в постановлении. Также увеличение зарплаты коснется других силовых структур России.

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Оклады военнослужащих и других представителей силовых ведомств вырастут на 10,5% с 1 октября 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов. «Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту», — говорится в постановлении. Также увеличение зарплаты коснется других силовых структур России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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