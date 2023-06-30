В России вырастут оклады военных и силовиков

Оклады военных и силовиков вырастут на 10,5% с октября 2023 года
Оклады военнослужащих и других представителей силовых ведомств вырастут на 10,5% с 1 октября 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.
«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту», — говорится в
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