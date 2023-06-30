ЛДПР обострила конфликт с думой ХМАО из-за выборов губернатора Тюменской области

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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, руки чиновника, шариковая ручка
Югорский либерал-демократ Селюков готовит обращение в прокуратуру Фото:

В ХМАО фракция ЛДПР обострила конфликт с окружной думой из-за выборов губернатора Тюменской области на территории Югры. Депутат Михаил Селюков сообщил журналисту URA.RU, что готовит обращение в прокуратуру из-за заочного голосования по этому вопросу.

«Нам 13 июня отправили договор о порядке и условиях проведения выборов губернатора Тюменской области и проект постановления, который мы должны принять. В договоре предусмотрена возможность финансирования и из югорского бюджета. А значит, нужна государственная правовая экспертиза, экономическая экспертиза, отзыв губернатора ХМАО, финансово-экономическое обоснование. Этих документов мы не получили, а само постановление не опубликовано на сайте думы. Я считаю, что это грубейшее нарушение. Мы готовим обращение в прокуратуру», — заявил Селюков.

Источник в окружном политическом истеблишменте предоставил URA.RU копии проекта постановления и договора между тремя регионами: ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. В статье 4 договора указано, что выборы тюменского губернатора могут финансироваться, в том числе, из бюджета Югры. Председатель думы округа Борис Хохряков опроверг заявление Селюкова о том, что голосование было проведено с нарушением. «Мы делаем все в соответствии с законодательством», — закрыл дискуссию спикер.

Ранее URA.RU сообщало, что ЛДПР нашла новый повод для пиара на теме выборов тюменского губернатора в ХМАО. На заседании окружной думы Селюков предъявил Хохрякову претензии по поводу заочного голосования по этому вопросу.

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В ХМАО фракция ЛДПР обострила конфликт с окружной думой из-за выборов губернатора Тюменской области на территории Югры. Депутат Михаил Селюков сообщил журналисту URA.RU, что готовит обращение в прокуратуру из-за заочного голосования по этому вопросу. «Нам 13 июня отправили договор о порядке и условиях проведения выборов губернатора Тюменской области и проект постановления, который мы должны принять. В договоре предусмотрена возможность финансирования и из югорского бюджета. А значит, нужна государственная правовая экспертиза, экономическая экспертиза, отзыв губернатора ХМАО, финансово-экономическое обоснование. Этих документов мы не получили, а само постановление не опубликовано на сайте думы. Я считаю, что это грубейшее нарушение. Мы готовим обращение в прокуратуру», — заявил Селюков. Источник в окружном политическом истеблишменте предоставил URA.RU копии проекта постановления и договора между тремя регионами: ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. В статье 4 договора указано, что выборы тюменского губернатора могут финансироваться, в том числе, из бюджета Югры. Председатель думы округа Борис Хохряков опроверг заявление Селюкова о том, что голосование было проведено с нарушением. «Мы делаем все в соответствии с законодательством», — закрыл дискуссию спикер. Ранее URA.RU сообщало, что ЛДПР нашла новый повод для пиара на теме выборов тюменского губернатора в ХМАО. На заседании окружной думы Селюков предъявил Хохрякову претензии по поводу заочного голосования по этому вопросу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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