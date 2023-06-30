Очередной эшелон свердловских призывников отправился на Дальний Восток

01 июля 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Тритий эшелон призывников отправился на Дальний Восток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Третий эшелон с призывниками из Свердловской области отправился для прохождения военной службы на Дальний Восток. Сбор прошел в рамках весенней призывной кампании 2023 года. «Почти 200 уральцев отправились к местам прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные в регионах Дальнего Востока. Уральцы пополнят мотострелковые, танковые соединения, подразделения связи, обеспечения и противовоздушной обороны», — сообщили на портале Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что новобранцы прошли мероприятия, позволяющие подобрать для них соответствующие армейские должности. «Все призывники прошли процедуру профориентационных мероприятий, которые позволили зачислить их на воинские должности, соответствующие образованию, уровню физической подготовки и морально-психологической устойчивости», — рассказали в Минобороны. Ранее URA.RU сообщало о количестве молодых людей из Свердловской области призванных на военную службу в весенний призыв 2023. В апреле—июне военным комиссариатам Екатеринбурга необходимо призвать более 19% новобранцев от задания по области.

Третий эшелон с призывниками из Свердловской области отправился для прохождения военной службы на Дальний Восток. Сбор прошел в рамках весенней призывной кампании 2023 года. «Почти 200 уральцев отправились к местам прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные в регионах Дальнего Востока. Уральцы пополнят мотострелковые, танковые соединения, подразделения связи, обеспечения и противовоздушной обороны», — сообщили на портале Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что новобранцы прошли мероприятия, позволяющие подобрать для них соответствующие армейские должности. «Все призывники прошли процедуру профориентационных мероприятий, которые позволили зачислить их на воинские должности, соответствующие образованию, уровню физической подготовки и морально-психологической устойчивости», — рассказали в Минобороны. Ранее URA.RU сообщало о количестве молодых людей из Свердловской области призванных на военную службу в весенний призыв 2023. В апреле—июне военным комиссариатам Екатеринбурга необходимо призвать более 19% новобранцев от задания по области.