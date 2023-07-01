Лидер Палестины позвонил Путину с поддержкой

Путин и Аббас обсудили по телефону отношения России и Палестины
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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что придерживается позиции решения палестино-израильского конфликта Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент Палестины Махмуд Аббас поддержал действия президента России Владимира Путина во время событий 24 июня. Об этом сообщает Кремль. Они обсудили отношения стран во время телефонного звонка.

«Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», — говорится в сообщении. Отмечается, что Путин подтвердил во время диалога позицию в пользу урегулирования палестино-израильского конфликта.

Разговор состоялся по желанию палестинского лидера. Подчеркивается, что Владимир Путин поздравил Махмуда Аббаса и жителей Палестины с праздником Курбан-байрам.

24 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли слова предпринимателя. Частная армия Пригожина захватила штаб Южного военного округа после того, как зашла в Ростов-на-Дону. Владимир Путин назвал действие Пригожина предательством. Белорусский лидер Александр Лукашенко договорился с предпринимателем остановить мятеж.

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Президент Палестины Махмуд Аббас поддержал действия президента России Владимира Путина во время событий 24 июня. Об этом сообщает Кремль. Они обсудили отношения стран во время телефонного звонка. «Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», — говорится в сообщении. Отмечается, что Путин подтвердил во время диалога позицию в пользу урегулирования палестино-израильского конфликта. Разговор состоялся по желанию палестинского лидера. Подчеркивается, что Владимир Путин поздравил Махмуда Аббаса и жителей Палестины с праздником Курбан-байрам. 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли слова предпринимателя. Частная армия Пригожина захватила штаб Южного военного округа после того, как зашла в Ростов-на-Дону. Владимир Путин назвал действие Пригожина предательством. Белорусский лидер Александр Лукашенко договорился с предпринимателем остановить мятеж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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