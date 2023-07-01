Испанский премьер пообещал Киеву войска, но вовремя спохватился

Премьер Испании Санчес проговорился о новой помощи ВСУ во время визита в Киев

01 июля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Педро Санчес случайно сказал, что Украине нужно больше военных Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время визита в Киев премьер-министр Испании Педро Санчес предложил отправить испанских военных на Украину. Оказалось, что это было оговоркой, он хотел предложить Киеву транспорт для вооруженного персонала. «Мы доставим больше Леопардов, больше вооруженного персонала (заминка)…больше транспорта для вооруженного персонала и полевые госпитали с оперативным потенциалом», — заявил Педро Санчес в видеоролике, которое опубликовано на официальном youtube-канале правительства Испании La Moncloa . Он отметил, что Украина получит от Испании еще 55 миллионов евро. Испанский премьер прибыл в Киев в первый день председательства его страны в Совете Евросоюза. Во время визита он отметил, что будет поощрять действия Украины на фронте, его слова приводит испанская газета El Mundo . Санчес выразил надежду, что Украина станет членом ЕС в будущем. По его словам, другие страны, которые хотят вступить в европейский союз, не заслуживают внимания. Однако на Украине есть ряд серьезных проблем, которые мешают ей. Среди них: высокий уровень коррупции и военный конфликт за спорные территории. После начала спецоперации Украина стала получать от стран Европы и НАТО военную помощь. Зимой 2023 года было объявлено о передаче стране сотни тяжелых танков для будущего контрнаступления. В начале июня наступление началось, однако оно не принесло результатов для Украины. Она столкнулась с усиленной линией обороны, которую Россия выстроила заранее. Линия фронта между Россией и Украиной с мая существенно не менялась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время визита в Киев премьер-министр Испании Педро Санчес предложил отправить испанских военных на Украину. Оказалось, что это было оговоркой, он хотел предложить Киеву транспорт для вооруженного персонала. «Мы доставим больше Леопардов, больше вооруженного персонала (заминка)…больше транспорта для вооруженного персонала и полевые госпитали с оперативным потенциалом», — заявил Педро Санчес в видеоролике, которое опубликовано на официальном youtube-канале правительства Испании La Moncloa. Он отметил, что Украина получит от Испании еще 55 миллионов евро. Испанский премьер прибыл в Киев в первый день председательства его страны в Совете Евросоюза. Во время визита он отметил, что будет поощрять действия Украины на фронте, его слова приводит испанская газета El Mundo. Санчес выразил надежду, что Украина станет членом ЕС в будущем. По его словам, другие страны, которые хотят вступить в европейский союз, не заслуживают внимания. Однако на Украине есть ряд серьезных проблем, которые мешают ей. Среди них: высокий уровень коррупции и военный конфликт за спорные территории. После начала спецоперации Украина стала получать от стран Европы и НАТО военную помощь. Зимой 2023 года было объявлено о передаче стране сотни тяжелых танков для будущего контрнаступления. В начале июня наступление началось, однако оно не принесло результатов для Украины. Она столкнулась с усиленной линией обороны, которую Россия выстроила заранее. Линия фронта между Россией и Украиной с мая существенно не менялась.