В США уличили Украину в использовании запрещенного оружия против ВС РФ

Human Rights Watch: ВСУ используют против ВС РФ запрещенные противопехотные мины
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ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, мины, лепестки
Human Rights Watch призвала Украину отказаться от применения запрещенных мин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Появились новые доказательствах применения украинской армией запрещенных противопехотных мин против российских войск. Об этом рассказали в американской некоммерческой организации Human Rights Watch.

«Обнаружено применение украинскими силами запрещенных противопехотных мин против российских войск», — передает сообщение организации Reuters. Там добавили, что правозащитная организация призвала украинское правительство выполнить свои обязательства, которые были приняты в этом месяце, в частности, не применять запрещенные противопехотные мины, расследовать их предполагаемое использование и привлечь виновных к ответственности.

Ранее украинская армия неоднократно использовала запрещенное вооружение. В частности ВСУ использовали запрещенные химические боеприпасы при атаке на позиции РФ в городе Соледар в ДНР. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на артемовском и угледарском направлениях украинские военные применяют химическое оружие, сбрасывая его с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает RT.

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Появились новые доказательствах применения украинской армией запрещенных противопехотных мин против российских войск. Об этом рассказали в американской некоммерческой организации Human Rights Watch. «Обнаружено применение украинскими силами запрещенных противопехотных мин против российских войск», — передает сообщение организации Reuters. Там добавили, что правозащитная организация призвала украинское правительство выполнить свои обязательства, которые были приняты в этом месяце, в частности, не применять запрещенные противопехотные мины, расследовать их предполагаемое использование и привлечь виновных к ответственности. Ранее украинская армия неоднократно использовала запрещенное вооружение. В частности ВСУ использовали запрещенные химические боеприпасы при атаке на позиции РФ в городе Соледар в ДНР. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на артемовском и угледарском направлениях украинские военные применяют химическое оружие, сбрасывая его с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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