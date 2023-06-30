В США уличили Украину в использовании запрещенного оружия против ВС РФ

Human Rights Watch: ВСУ используют против ВС РФ запрещенные противопехотные мины

30 июня 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Human Rights Watch призвала Украину отказаться от применения запрещенных мин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Появились новые доказательствах применения украинской армией запрещенных противопехотных мин против российских войск. Об этом рассказали в американской некоммерческой организации Human Rights Watch. «Обнаружено применение украинскими силами запрещенных противопехотных мин против российских войск», — передает сообщение организации Reuters. Там добавили, что правозащитная организация призвала украинское правительство выполнить свои обязательства, которые были приняты в этом месяце, в частности, не применять запрещенные противопехотные мины, расследовать их предполагаемое использование и привлечь виновных к ответственности. Ранее украинская армия неоднократно использовала запрещенное вооружение. В частности ВСУ использовали запрещенные химические боеприпасы при атаке на позиции РФ в городе Соледар в ДНР. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на артемовском и угледарском направлениях украинские военные применяют химическое оружие, сбрасывая его с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает RT.

Появились новые доказательствах применения украинской армией запрещенных противопехотных мин против российских войск. Об этом рассказали в американской некоммерческой организации Human Rights Watch. «Обнаружено применение украинскими силами запрещенных противопехотных мин против российских войск», — передает сообщение организации Reuters. Там добавили, что правозащитная организация призвала украинское правительство выполнить свои обязательства, которые были приняты в этом месяце, в частности, не применять запрещенные противопехотные мины, расследовать их предполагаемое использование и привлечь виновных к ответственности. Ранее украинская армия неоднократно использовала запрещенное вооружение. В частности ВСУ использовали запрещенные химические боеприпасы при атаке на позиции РФ в городе Соледар в ДНР. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на артемовском и угледарском направлениях украинские военные применяют химическое оружие, сбрасывая его с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает RT.