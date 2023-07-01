Прокуратура взялась за дело двухлетнего екатеринбуржца, получившего сотрясение в троллейбусе

Прокуратура проверит обстоятельства и действия сотрудников транспортной компании Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование по делу о травме двухлетнего мальчика, который упал и получил сотрясение мозга в екатеринбургском троллейбусе из-за резкого начала движения водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга взяла на контроль проведение административного расследования в связи с травмированием малолетнего ребенка в общественном транспорте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В ведомстве выяснят обстоятельства, при которых ребенок получил травмы. Также будет дана оценка действиям сотрудников транспортной компании, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что двухлетний мальчик 1 июля получил сотрясение мозга после падения в троллейбусе №32 в Екатеринбурге. В ГИБДД сообщили, что ребенок получил травмы из-за резкого начала движения водителем.