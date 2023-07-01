В Прикамье увековечили память героев, не вернувшихся с СВО

02 июля 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

В ЗАТО Звездный недалеко от Перми увековечили память бойцов, погибших в ходе спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный (Пермский край) увековечили память героев, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин. «В ЗАТО Звездный увековечили память трех земляков-героев, не вернувшихся с СВО, — Артема Микова, Сергея Чечкина и Кирилла Рогожникова. На здании школы, где учились защитники, появилась мемориальная доска», — написал в посте Махонин. По словам пермского губернатора, были установлены также памятные стенды на Аллее Славы. По мнению Махонина, жители Пермского края, особенно молодежь, должны видеть примеры патриотизма и больше знать о своих земляках, вставших на защиту Родины. Ранее в Кремле поддержали идею увековечить память участников специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти решения будут принимать в каждом отдельном случае городские власти, но «память должна жить всегда».

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный (Пермский край) увековечили память героев, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин. «В ЗАТО Звездный увековечили память трех земляков-героев, не вернувшихся с СВО, — Артема Микова, Сергея Чечкина и Кирилла Рогожникова. На здании школы, где учились защитники, появилась мемориальная доска», — написал в посте Махонин. По словам пермского губернатора, были установлены также памятные стенды на Аллее Славы. По мнению Махонина, жители Пермского края, особенно молодежь, должны видеть примеры патриотизма и больше знать о своих земляках, вставших на защиту Родины. Ранее в Кремле поддержали идею увековечить память участников специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти решения будут принимать в каждом отдельном случае городские власти, но «память должна жить всегда».