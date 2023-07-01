01 июля 2023
30 июня 2023

В Прикамье увековечили память героев, не вернувшихся с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, гвоздики, телефон в руке, цветок в руке
В ЗАТО Звездный недалеко от Перми увековечили память бойцов, погибших в ходе спецоперации Фото:

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный (Пермский край) увековечили память героев, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

«В ЗАТО Звездный увековечили память трех земляков-героев, не вернувшихся с СВО, — Артема Микова, Сергея Чечкина и Кирилла Рогожникова. На здании школы, где учились защитники, появилась мемориальная доска», — написал в посте Махонин.

По словам пермского губернатора, были установлены также памятные стенды на Аллее Славы. По мнению Махонина, жители Пермского края, особенно молодежь, должны видеть примеры патриотизма и больше знать о своих земляках, вставших на защиту Родины.

Ранее в Кремле поддержали идею увековечить память участников специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти решения будут принимать в каждом отдельном случае городские власти, но «память должна жить всегда».

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В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный (Пермский край) увековечили память героев, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин. «В ЗАТО Звездный увековечили память трех земляков-героев, не вернувшихся с СВО, — Артема Микова, Сергея Чечкина и Кирилла Рогожникова. На здании школы, где учились защитники, появилась мемориальная доска», — написал в посте Махонин. По словам пермского губернатора, были установлены также памятные стенды на Аллее Славы. По мнению Махонина, жители Пермского края, особенно молодежь, должны видеть примеры патриотизма и больше знать о своих земляках, вставших на защиту Родины. Ранее в Кремле поддержали идею увековечить память участников специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти решения будут принимать в каждом отдельном случае городские власти, но «память должна жить всегда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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