В Кремле поддержали идею увековечить память участников СВО

15 декабря 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Кремль поддержал идею увековечить память защитников Донбасса в городских объектах Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле поддержали идею увековечить память участников специальной военной операции на Украине. Эти решения будут принимать в каждом отдельном случае городские власти, но «память должна жить всегда», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об инициативе челябинского депутата Госдумы Олега Голикова о наименовании одной из новых станций столичного метро в честь героев СВО. «Это [название станций и т. п.] целиком и полностью прерогатива городских властей. Безусловно, память о тех, кто отдал свою жизнь, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в зоне выполнения спецоперации, — это то, что должно жить с нами всегда», — убежден Песков. Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков (он сейчас находится на передовой в зоне СВО) предложил столичному мэру Сергею Собянину назвать одну из станций московского метро в честь героев спецоперации. Он предложил и свое название — «Патриотическая».

В Кремле поддержали идею увековечить память участников специальной военной операции на Украине. Эти решения будут принимать в каждом отдельном случае городские власти, но «память должна жить всегда», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об инициативе челябинского депутата Госдумы Олега Голикова о наименовании одной из новых станций столичного метро в честь героев СВО. «Это [название станций и т. п.] целиком и полностью прерогатива городских властей. Безусловно, память о тех, кто отдал свою жизнь, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в зоне выполнения спецоперации, — это то, что должно жить с нами всегда», — убежден Песков. Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков (он сейчас находится на передовой в зоне СВО) предложил столичному мэру Сергею Собянину назвать одну из станций московского метро в честь героев спецоперации. Он предложил и свое название — «Патриотическая».