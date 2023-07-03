В Новосибирской области из лагеря пропали двое детей

03 июля 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

Поиском детей занимается полиция Фото: Московец Илья © URA.RU Детский оздоровительный лагерь в Новосибирске покинули двое детей. Уточняется, что дети самовольно ушли ночью. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. Идут поиски. «Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе», — рассказал Орлов. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия. По сообщению ГУ МЧС, полиция привлечена к поиску пропавших. Это не первая пропажа детей за последнее время. Так, в Кемеровской области в конце июня трое несовершеннолетних пропали во время турпохода. Поиск школьников осуществляли четыре группы, а также были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Детский оздоровительный лагерь в Новосибирске покинули двое детей. Уточняется, что дети самовольно ушли ночью. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. Идут поиски. «Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе», — рассказал Орлов. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия. По сообщению ГУ МЧС, полиция привлечена к поиску пропавших. Это не первая пропажа детей за последнее время. Так, в Кемеровской области в конце июня трое несовершеннолетних пропали во время турпохода. Поиск школьников осуществляли четыре группы, а также были задействованы беспилотные летательные аппараты.