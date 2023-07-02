Челябинец не дал медикам оказать помощь сожительнице, которую избил

В Челябинске мужчина не давал медикам оказать помощь своей сожительнице, которую избил. Как сообщили URA.RU 3 июля в пресс-службе Росгвардии по региону, врачи были вынуждены обратиться за помощью к силовикам, чтобы успокоить мужчину.
«В квартире мужчина угрожал медикам расправой, вел себя агрессивно, не давая бригаде скорой помощи возможности покинуть жилое помещение и госпитализировать пострадавшую. Опасаясь дальнейшего непредсказуемого поведения мужчины, работники скорой нажали кнопку тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.
Бойцы задержали дебошира, дав возможность медикам госпитализировать женщину. Ее доставили в больницу с гематомами, ушибами, сломанным носом, выбитыми зубами, подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина, в свою очередь, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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