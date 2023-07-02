02 июля 2023

Челябинец не дал медикам оказать помощь сожительнице, которую избил

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
Медики обратились за помощью в Росгвардию Фото:

В Челябинске мужчина не давал медикам оказать помощь своей сожительнице, которую избил. Как сообщили URA.RU 3 июля в пресс-службе Росгвардии по региону, врачи были вынуждены обратиться за помощью к силовикам, чтобы успокоить мужчину.

«В квартире мужчина угрожал медикам расправой, вел себя агрессивно, не давая бригаде скорой помощи возможности покинуть жилое помещение и госпитализировать пострадавшую. Опасаясь дальнейшего непредсказуемого поведения мужчины, работники скорой нажали кнопку тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

Бойцы задержали дебошира, дав возможность медикам госпитализировать женщину. Ее доставили в больницу с гематомами, ушибами, сломанным носом, выбитыми зубами, подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина, в свою очередь, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Челябинске мужчина не давал медикам оказать помощь своей сожительнице, которую избил. Как сообщили URA.RU 3 июля в пресс-службе Росгвардии по региону, врачи были вынуждены обратиться за помощью к силовикам, чтобы успокоить мужчину. «В квартире мужчина угрожал медикам расправой, вел себя агрессивно, не давая бригаде скорой помощи возможности покинуть жилое помещение и госпитализировать пострадавшую. Опасаясь дальнейшего непредсказуемого поведения мужчины, работники скорой нажали кнопку тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Бойцы задержали дебошира, дав возможность медикам госпитализировать женщину. Ее доставили в больницу с гематомами, ушибами, сломанным носом, выбитыми зубами, подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина, в свою очередь, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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