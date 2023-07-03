Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина

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Провокация Пригожина не повлияла на действия российских войск, заявил Сергей Шойгу Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Попытка бизнесмена Евгения Пригожина организовать военный переворот в России провалилась из-за верности личного состава присяге. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Планы [Пригожина] провалились прежде всего потому, что личный состав ВС РФ проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск», — заявил Шойгу. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. Министр отметил, что военные продолжали решать возложенные на них задачи в зоне СВО.

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Попытка бизнесмена Евгения Пригожина организовать военный переворот в России провалилась из-за верности личного состава присяге. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Планы [Пригожина] провалились прежде всего потому, что личный состав ВС РФ проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск», — заявил Шойгу. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. Министр отметил, что военные продолжали решать возложенные на них задачи в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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