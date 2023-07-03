Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина

Провокация Пригожина не повлияла на действия российских войск, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Попытка бизнесмена Евгения Пригожина организовать военный переворот в России провалилась из-за верности личного состава присяге. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Планы [Пригожина] провалились прежде всего потому, что личный состав ВС РФ проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск», — заявил Шойгу. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. Министр отметил, что военные продолжали решать возложенные на них задачи в зоне СВО.
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