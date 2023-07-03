Мэр Екатеринбурга запустил личные приемы перед выборами. Фото

04 июля 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов намерен впредь общаться с горожанами регулярно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который на выборах в гордуму возглавит список «Единой России», запустил серию личных приемов граждан. Первая такая встреча прошла утром 4 июля в штабе общественной поддержки ЕР — с жителями Ленинского района. Пришли четыре человека. Ветеран Николай Удинов попросил облагородить участок возле яблоневой аллеи на улице Академика Бардина. Елена Мартемьянова — глава ТОС «Центральный» — спрашивала о благоустройстве улицы Вайнера, в частности, об огромном медианавесе от компании «Сима-ленд». Детскому тренеру Орлов пообещал помочь со строительством корта на улице Фурманова, а еще одну жительницу Ленинского района заверил, что в ближайшее время начнется строительство корпуса начальной школы для элитной гимназии №5. Предполагается, что в ближайшие месяцы общение станет регулярным. Проведенные администрацией соцопросы показали, что у горожан есть запрос на подобную коммуникацию. Прием прошел в штабе «Единой России» Фото: Денис Аллаяров, @URA.RU Сам Орлов сказал корреспонденту URA.RU, что, во-первых, приемы он проводил и ранее, а во-вторых, с предвыборным пиаром они не связаны. «Это же ежедневная работа. [Например, в июне] были в Кольцово — это в рамках приема я пообещал заявительнице», — отметил мэр. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9—10 сентября. Орлов настаивает, что он сам решил возглавить список ЕР (его оппоненты говорят, что это наказание от губернатора). Для мэра это первый подобный опыт за 30 лет. Считается, что по итогам голосования впервые станет известен его реальный рейтинг среди горожан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который на выборах в гордуму возглавит список «Единой России», запустил серию личных приемов граждан. Первая такая встреча прошла утром 4 июля в штабе общественной поддержки ЕР — с жителями Ленинского района. Пришли четыре человека. Ветеран Николай Удинов попросил облагородить участок возле яблоневой аллеи на улице Академика Бардина. Елена Мартемьянова — глава ТОС «Центральный» — спрашивала о благоустройстве улицы Вайнера, в частности, об огромном медианавесе от компании «Сима-ленд». Детскому тренеру Орлов пообещал помочь со строительством корта на улице Фурманова, а еще одну жительницу Ленинского района заверил, что в ближайшее время начнется строительство корпуса начальной школы для элитной гимназии №5. Предполагается, что в ближайшие месяцы общение станет регулярным. Проведенные администрацией соцопросы показали, что у горожан есть запрос на подобную коммуникацию. Сам Орлов сказал корреспонденту URA.RU, что, во-первых, приемы он проводил и ранее, а во-вторых, с предвыборным пиаром они не связаны. «Это же ежедневная работа. [Например, в июне] были в Кольцово — это в рамках приема я пообещал заявительнице», — отметил мэр. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9—10 сентября. Орлов настаивает, что он сам решил возглавить список ЕР (его оппоненты говорят, что это наказание от губернатора). Для мэра это первый подобный опыт за 30 лет. Считается, что по итогам голосования впервые станет известен его реальный рейтинг среди горожан.