03 июля 2023

В ХМАО подскочили цены на газ для автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Донецк, газ, заправка, пропан
В 13 муниципалитетах ХМАО подорожало газовое топливо Фото:

В 13 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа в июне подорожало газовое топливо для автомобилей. По сравнению с прошлым годом больше всего цены выросли в Сургуте и Нефтеюганском районе.

«Наибольший рост цен в июне в Нефтеюганском районе (126,5% к прошлому году), Сургуте (125,21%), Сургутском районе (119,17%) и в Нефтеюганске (116,67%). Всего газовое топливо подорожало в 13 муниципалитетах», — сообщается в статистике регионального аналитического центра.

Подорожание не коснулось Радужного (18 рублей за литр топлива), Урая (19,95 рублей) и Белоярского района (22 рубля). Но в последнем муниципалитете сейчас самое дорогое топливо в регионе, а дешевле всего автомобильный газ стоит в Нижневартовске (16,86 рублей).

Ранее URA.RU рассказывало, что на самой дешевой заправке ХМАО выросли цены на бензин. Однако несмотря на рост стоимости, АЗС по-прежнему удерживает статус самой экономичной станции в округе.

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В 13 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа в июне подорожало газовое топливо для автомобилей. По сравнению с прошлым годом больше всего цены выросли в Сургуте и Нефтеюганском районе. «Наибольший рост цен в июне в Нефтеюганском районе (126,5% к прошлому году), Сургуте (125,21%), Сургутском районе (119,17%) и в Нефтеюганске (116,67%). Всего газовое топливо подорожало в 13 муниципалитетах», — сообщается в статистике регионального аналитического центра. Подорожание не коснулось Радужного (18 рублей за литр топлива), Урая (19,95 рублей) и Белоярского района (22 рубля). Но в последнем муниципалитете сейчас самое дорогое топливо в регионе, а дешевле всего автомобильный газ стоит в Нижневартовске (16,86 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что на самой дешевой заправке ХМАО выросли цены на бензин. Однако несмотря на рост стоимости, АЗС по-прежнему удерживает статус самой экономичной станции в округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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