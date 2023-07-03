В ХМАО подскочили цены на газ для автомобилей

04 июля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

В 13 муниципалитетах ХМАО подорожало газовое топливо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 13 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа в июне подорожало газовое топливо для автомобилей. По сравнению с прошлым годом больше всего цены выросли в Сургуте и Нефтеюганском районе. «Наибольший рост цен в июне в Нефтеюганском районе (126,5% к прошлому году), Сургуте (125,21%), Сургутском районе (119,17%) и в Нефтеюганске (116,67%). Всего газовое топливо подорожало в 13 муниципалитетах», — сообщается в статистике регионального аналитического центра. Подорожание не коснулось Радужного (18 рублей за литр топлива), Урая (19,95 рублей) и Белоярского района (22 рубля). Но в последнем муниципалитете сейчас самое дорогое топливо в регионе, а дешевле всего автомобильный газ стоит в Нижневартовске (16,86 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что на самой дешевой заправке ХМАО выросли цены на бензин. Однако несмотря на рост стоимости, АЗС по-прежнему удерживает статус самой экономичной станции в округе.

В 13 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа в июне подорожало газовое топливо для автомобилей. По сравнению с прошлым годом больше всего цены выросли в Сургуте и Нефтеюганском районе. «Наибольший рост цен в июне в Нефтеюганском районе (126,5% к прошлому году), Сургуте (125,21%), Сургутском районе (119,17%) и в Нефтеюганске (116,67%). Всего газовое топливо подорожало в 13 муниципалитетах», — сообщается в статистике регионального аналитического центра. Подорожание не коснулось Радужного (18 рублей за литр топлива), Урая (19,95 рублей) и Белоярского района (22 рубля). Но в последнем муниципалитете сейчас самое дорогое топливо в регионе, а дешевле всего автомобильный газ стоит в Нижневартовске (16,86 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что на самой дешевой заправке ХМАО выросли цены на бензин. Однако несмотря на рост стоимости, АЗС по-прежнему удерживает статус самой экономичной станции в округе.