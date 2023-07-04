Путин раскрыл, что помогло остановить мятеж Пригожина

Путин: россияне единым фронтом выступили против попытки мятежа
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что российское общество консолидировано Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Сплоченность российского народа помогла остановить мятеж предпринимателя, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Сплоченность и ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки военного мятежа», — заявил Путин на саммите ШОС. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

Он отметил, что российское общество консолидировано. Российский лидер на саммите ШОС поблагодарил страны, которые оказали поддержку во время мятежа Пригожина.

В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж. Пригожин обвинил Минобороны России в атаке по лагерю его частной армии. Ведомство опровергло заявление бизнесмена. Спустя несколько часов его отряды вошли в Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Мятеж закончился к вечеру 24 июня. На это Пригожина сподвиг президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Сплоченность российского народа помогла остановить мятеж предпринимателя, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Сплоченность и ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки военного мятежа», — заявил Путин на саммите ШОС. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Он отметил, что российское общество консолидировано. Российский лидер на саммите ШОС поблагодарил страны, которые оказали поддержку во время мятежа Пригожина. В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж. Пригожин обвинил Минобороны России в атаке по лагерю его частной армии. Ведомство опровергло заявление бизнесмена. Спустя несколько часов его отряды вошли в Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Мятеж закончился к вечеру 24 июня. На это Пригожина сподвиг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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