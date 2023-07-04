Путин раскрыл, что помогло остановить мятеж Пригожина

Сплоченность российского народа помогла остановить мятеж предпринимателя, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Сплоченность и ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки военного мятежа», — заявил Путин на саммите ШОС. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
Он отметил, что российское общество консолидировано. Российский лидер на саммите ШОС поблагодарил страны, которые оказали поддержку во время мятежа Пригожина.
В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж. Пригожин обвинил Минобороны России в атаке по лагерю его частной армии. Ведомство опровергло заявление бизнесмена. Спустя несколько часов его отряды вошли в Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Мятеж закончился к вечеру 24 июня. На это Пригожина сподвиг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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