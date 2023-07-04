Президент Путин пригласил глав государств ШОС в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Глава государства пригласил иностранных партнеров на фестиваль университетского спорта в Екатеринбург Фото:

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, пригласил глав государств-партнеров в Екатеринбург. Летом в уральской столице пройдет Международный фестиваль университетского спорта.

«Хотел бы отметить заинтересованную реакцию по развитию спортивного сотрудничества в рамках ШОС, и пользуясь случаем, приглашаю сборные команды ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ», — сказал Путин на саммите ШОС. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Он заменит летнюю Универсиаду — 2023, которую международный комитет FISU отложил на неопределенный срок. Решение о проведении фестиваля студенческого спорта принял Владимир Путин в октябре 2022 года. В программе — соревнования по 14 видам спорта.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, пригласил глав государств-партнеров в Екатеринбург. Летом в уральской столице пройдет Международный фестиваль университетского спорта. «Хотел бы отметить заинтересованную реакцию по развитию спортивного сотрудничества в рамках ШОС, и пользуясь случаем, приглашаю сборные команды ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ», — сказал Путин на саммите ШОС. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Он заменит летнюю Универсиаду — 2023, которую международный комитет FISU отложил на неопределенный срок. Решение о проведении фестиваля студенческого спорта принял Владимир Путин в октябре 2022 года. В программе — соревнования по 14 видам спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...