Президент Путин пригласил глав государств ШОС в Екатеринбург

Глава государства пригласил иностранных партнеров на фестиваль университетского спорта в Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, пригласил глав государств-партнеров в Екатеринбург. Летом в уральской столице пройдет Международный фестиваль университетского спорта.

«Хотел бы отметить заинтересованную реакцию по развитию спортивного сотрудничества в рамках ШОС, и пользуясь случаем, приглашаю сборные команды ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ», — сказал Путин на саммите ШОС. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Он заменит летнюю Универсиаду — 2023, которую международный комитет FISU отложил на неопределенный срок. Решение о проведении фестиваля студенческого спорта принял Владимир Путин в октябре 2022 года. В программе — соревнования по 14 видам спорта.